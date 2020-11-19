Четверг, 19 Ноября 2020 17:45

АрмИнфо. Благодаря комплексам радиоэлектронной борьбы <Поле 21> нам удалось на несколько дней ограничить полеты беспилотников противника. Об этом на пресс-конференции сообщил бывший глава Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян.

Он подчеркнул, что данная система также помогла ограничить полеты турецких БПЛА <Байрактар>. Но через некоторое время противник смог перенастроить систему управления и вновь смог возобновить полеты.

<Я считаю, что мы неправильно выбирали вооружение. Так, например, было бы правильнее закупить дополнительные дивизионы ЗРК <Тор>, но власти потратили эту сумму на покупку истребителей Су-30 СМ. Все мы видели, что они не сыграли в конфликте значительной роли. Это была одна из наших крупнейших ошибок.

Также власти купили комплекс ЗРК <Оса>, и сколько же БПЛА сбила <Оса>? Ни одного>,- подчеркнул Акопян.

Бывший глава Генштаба ВС также заявил, что Россия поставляла Армении все необходимое вооружение и даже больше, но переделанный уже в 2018 году план по покупке вооружений серьезно ослабил подготовку армии к войне 5 поколения.