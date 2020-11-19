Четверг, 19 Ноября 2020 17:40

АрмИнфо.Экс-начальник Генштаба ВС Армении Мовсес Акопян рассказал об известном инциденте между ним и супругой премьер-министра Анной Акопян в ходе войны в Арцахе. Акопян сообщил, что после этого инцидента ему запретили входить в командный пункт.

<Случай произошел, когда я вошел в командный пункт. Там сидела Анна Акопян и бывший секретарь Совета безопасности Арцаха Самвел Бабаян. В комнате стоял большой экран, и Акопян наблюдала, как наши войска разгромили противника в Матагисе. Акопян внимательно следила за тем, что происходит на поле боя.

Когда просмотр закончился, я сказал ей, что в остальных направлениях идут бои, и будет правильно, если она уйдет, так как собравшиеся мужчины могут кричать и ругаться. Акопян согласилась и уехала, а уже через 4 часа меня вызвали в Ереван>, - заметил Мовсес Акопян.

Он подчеркнул, что был очень воодушевлен, надеялся на то, что в Ереване наконец поняли, какая ситуация сложилась в Арцахе. <Меня принял министр обороны, он не стал спрашивать меня о том, какая складывается ситуация на фронте. Тоноян заявил, что я больше не должен ездить в Арцах. Министр обороны отметил, что не знает почему так вышло, но подобное решение принял премьер-министр. Потом я просил премьер- министра разрешить мне поехать в Арцах, но тот не отвечал>,- заметил Акопян.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян опроверг слухи о том, что между Мовсесом Акопяном и супругой премьер-министра Армении произошел инцидент. Погосян назвал это <мифом войны>.