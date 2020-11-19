Четверг, 19 Ноября 2020 17:37

АрмИнфо. В связи с тем, что ряд населенных пунктов Арцаха становятся подконтрольными Азербайджану, Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в США Варужан Нерсесян с целью предотвратить разрушение армянских религиозных, культовых и исторических сооружений подчеркнул необходимость призывов о применении строгих мер со стороны международного сообщества.

Об этом он заявил в ходе министерской онлайн встречи Международного альянса за свободу вероисповедания.

Посол выразил беспокойство в связи с азербайджано-турецкой агрессией в отношении народа Арцаха в контексте вероисповедания. В этом плане он заметил, что в ходе последней войны целями азербайджанских ВС становились объекты религиозного и исторического значения, в том числе Собор Сурб Аменапркич Казанчецоц в Шуши.

<Пока руководство Азербайджана неоднократно обещало восстановить подвергшийся бомбардировке Собор, в последние выходные в сети появились фотографии, свидетельствующие об осквернении реликвий, статуй и откровенном издевательстве над священным символом города>, -сказал Нерсесян.

На вопрос о судьбе армянских христианских культурных ценностей в ходе беседы с представителями СМИ, последовавшей за онлайн встречей, Посол по особым поручениям по вопросам международной свободы вероисповедания Сэмюэль Браунбэк выразил готовность призвать Азербайджан и любую другую вовлеченную сторону к защите религиозных мест Арцаха.