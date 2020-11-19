Четверг, 19 Ноября 2020 17:30

АрмИнфо.Российская сторона философски воспринимает то, как пытаются интерпретировать договорённость от 9 ноября и роль России в ее достижении. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT, текст которого выложен на сайте российского внешнеполитического ведомства, комментируя попытки других стран заработать какие-то политические очки, <зацементировать> авторитет.

Российский министр отметил, что у Москвы не было такого стремления. "Абсолютно диаметрально противоположные позиции. С одной стороны: "Россия чуть ли не всех обманула и стала главным выгодоприобретателем". А на другом полюсе - "Россия предала своих союзников". При этом вы же видите, насколько нечистоплотно, в том числе и в нашей российской политологической среде, комментируют произошедшее. Некоторые наши аналитики прямо обвиняют нас в предательстве наших обязательств по Договору о коллективной безопасности. Во-первых, не думаю, что люди (а я знаю их фамилии) просто политически неграмотные, юридически необразованные. Во-вторых, они не могут не знать, что обязательства ОДКБ распространяются исключительно на совместную защиту страны-члена ОДКБ от внешней агрессии, чего, конечно же, не происходило с Арменией. Таких примеров много. Оставляю их на совести авторов за рубежом и в Российской Федерации", - сказал Лавров.

Вместе с тем российский министр добавил, что сейчас, судя по всему, для российских "записных" оппозиционеров все средства хороши вплоть до откровенного передёргивание фактов. "Мы будем работать над реализацией нашей внешней политики, определенной Президентом и пользующейся, судя по опросам, в том числе "РТ", широкой поддержкой наших граждан", - подытожил министр.