Четверг, 19 Ноября 2020 16:59

АрмИнфо. Заявлениями бывшего начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Мовсеса Акопяна должны заняться правоохранительные органы. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

“Приведу лишь один пример того, насколько обоснованы приведенные им факты о премьер-министре Армении. Мовсес Акопян заявил, что премьер-министр не разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным до 30 сентября. Между тем, на официальном сайте премьер-министра были опубликованы пресс-релизы о телефонных разговорах между премьер-министром и президентом России от 27 и 29 сентября. Остальные обвинения Акопяна в адрес премьер-министра имеют такую ​​же степень достоверности”, - написала Мане Геворкян.

В любом случае, продолжила она, правоохранительные органы Армении должны расследовать все заявления Мовсеса Акопяна, их необходимо прояснить и оценить.

“Уполномочена сообщить, что премьер-министр Армении считает все обвинения, выдвинутые против него Мовсесом Акопяном, надуманными и абсурдными и рассмотрит их соответствующим образом. Эти заявления также изучаются в контексте якобы предательства со стороны премьер-министра. По результатам расследований будет принято решение и по этому поводу”, - написала пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворкян.