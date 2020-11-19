"По результатам мониторинга пресс-конференции бывшего начальника Службы военного контроля МО РА Мовсеса Акопяна генеральный прокурор РА Артур Давтян направил видео пресс-конференции в Специальную следственную службу РА с поручением подготовить материалы в соответствии со статьями 180-181 Уголовно-процессуального кодекса РА, проверить обстоятельства, изложенные во время пресс-конференции, и дать им правовую оценку", - написал советник.

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