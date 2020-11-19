Четверг, 19 Ноября 2020 16:57

АрмИнфо.Причины нашего поражения в этой войне уходят далеко в прошлое. Об этом на пресс-конференции сообщил экс-глава Генштаба ВС, бывший руководитель военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсес Акопян.

По словам экс - главы Генштаба, и после начала войны были допущены серьезные ошибки. В частности, они касались перевода армии в состояние боевой готовности, ошибки были и у руководства армии. «Допускались ошибки в управлении. Ошибок было немало», - заметил Акопян.

Акопян сообщил, что предлагал премьеру кандидата на должность главы Генштаба Армении, однако, Пашинян сделал по - своему. «В итоге я узнал, что на эту должность назначили Артака Давтяна, который являлся весьма сомнительной и неподходящей на эту должность кандидатурой. Давтян в свое время сдал ряд позиций у Нахичевана. Мы потеряли посты у села Арени, там ответственным был Давтян, но он скрыл потери, я обо всем узнал уже на месте. Со дня назначения Давтяна на пост главы Генштаба ВС начался развал армии», - подчеркнул он.

Акопян подчеркнул, что в Армении был план реформирования Вооруженных сил, модернизации техники. По его словам, согласно данному плану следовало увеличить число представителей тактического звена. «Есть тактическое звено, в которое входят бойцы, и есть оперативное звено, в которое входят лица, принимающие решения. Однако, в итоге увеличилось число представителей оперативного звена, а число представителей тактического звена сократилось. Было сокращено 5 полков, где был весь командный состав со своей артиллерией, средствами связи, не было солдат, потому что у нас мало солдат, их не хватает»,- подчеркнул бывший глава Генштаба.

«В ходе оптимизации мы отвезли их туда, где это было важнее всего, в Армию обороны. В ходе войны эти части должны были пополниться и заменить те части, которые действовали во втором эшелоне, был также резерв, который следовало использовать в том случае, если противник попытался бы осуществить прорыв в другом месте. Были также сокращены роты, в каждой роте было сокращено по одному взводу, все это привело к сложившейся ситуации. Во время войны и в мирное время количество ВС должно быть разным, то есть мы ведем войну с помощью пополнения, но в отделениях были произведены сокращения. Когда в подразделении не более 2 человек, боеспособность падает», - подчеркнул Акопян.

По его словам, пополнение необходимо и как правило длится около 5 дней, чтобы бойцы познакомились и были подготовлены. Однако, в этой войне пополнения не было, за что ответственно государство. «30 октября в Арцахе план пополнения был выполнен на 78%, а в Армении на 52%. Все это должно было осуществиться в течение 40 часов, а дела обстояли так лишь на 5-ый день войны. Дальше процент пополнения снижался. И тут произошло главное преступление, процесс пополнения был остановлен.

Ошибки объективные и субъективные были и у военных. Объективные ошибки были в том, что в тех частях, где должно было быть осуществлено пополнение, противник провел артобстрелы. Беспилотные аппараты не позволили полностью задействовать приемные пункты личного состава. Командиры должны были принять решение, поменять пункты, форму пополнения», - заявил Акопян.

Бывший глава Генштаба также заметил, что премьер отдал приказ остановить пополнение и отправить добровольцев на передовую. Акопян заметил, что это были прекрасные парни, однако, у них не было ни оружия, ни обмундирования.

«В военных частях для них не хватало то одного, то другого. Они шли к президенту, тот направлял их к командующему армией, тот ищет где достать для добровольцев все необходимое. Были и другие случаи, бойцов отправляют куда-то, они не хотят туда идти и собираются воевать в Аскреране, где войско не нужно. Люди, у которых нет средств связи с действующей армией, они не скоординированы, как они будут воевать? Вот потому в первом же бою часть погибала, а остальные в панике бежали», - заявил Акопян, заметив что уже на пятый день около 1500 человек оставили свои позиции и вернулись. Их приходилось держать в Арцахе, кормить, уговаривать вернуться на позиции.

Тем не менее, то что в таком состоянии войска продержались 44 дня – великий героизм, отметил экс-глава Генштаба.