Четверг, 19 Ноября 2020 16:25

АрмИнфо. После откровений, сделанных начальником Службы военного контроля Минобороны Армении Мовсеса Акопяна на пресс-конференции, военно-политическое руководство Армении не может оставаться на своем посту и продолжать работать ни при каких обоснованиях. Такое заявление сделал глава партии Просвещенная Армения Эдмон Марукян.

"Остальное решат следователи следственных групп, и дадут уголовную оценку", - написал Эдмон Марукян на своей официальной странице в Facebook.

Отметим, что уже бывший начальник Службы военного контроля Минобороны Армении, бывший командующий Армией обороны, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РА Мовсес Акопян, который накануне подал в отставку, рассказал сегодня журналистам о неграмотной организации мобилизации в ВС РА в ходе боевых действий, нецелевых закупок вооружения, о

конфликте с женой премьер-министра РА, из-за которого его отстранили от работы, из-за несвоевременного обращения за помощью к России во время боевые действий и многом другом. Откровения генерала Акопяна в какой-то мере проливают свет на плачевные последствия этой войны для армянской стороны.