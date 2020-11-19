Четверг, 19 Ноября 2020 16:19

АрмИнфо. На передовой продолжается боевое дежурство. Об этом говорится в заявлении Минобороны Армении.

"Военнослужащие Вооруженных cил, резервисты и защитники родины - добровольцы, как и в дни войны, на боевых позициях продолжают бдительно и ответственно выполнять возложенные на них функции.

Рядом с ними несут службы и духовные служители, которые, своим слов и благословением, укрепляют волю и любовь защитников к Родине", - говорится в сообщении МО РА.