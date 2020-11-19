Четверг, 19 Ноября 2020 15:43

АрмИнфо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает очевидным попытки Запада подорвать договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе.

Так, 19 ноября в ходе еженедельного брифинга, на просьбу разъяснить слова директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе Захарова призвала, прежде всего, обратиться в ведомство, глава которого озвучил эти слова.

"Со своей стороны могу сказать, очевидность этого. Вы поймите, есть реакция официальная Западных стран, есть СМИ. Мы видим как минимум сдержанную реакцию на данное заявление, которое естественно повлекло к конкретной реализации указанных в нем положений. Сдержанное, это наверное самое применимое к тем заявлениям, которые мы услышали от Западных партнеров. Отчего же? Ведь еще месяц-полтора назад все так хотели и ждали прекращения огня. Это прекращение огня состоялось, оно зафиксировано и поддерживается. И мы не видим той самой, настоящей, полноформатной реакции, на которую способен Запад", - сказала Захарова.

При этом она задалась вопросом, почему эта конкретная ситуация не вызвала ажиотажа у Запада, желания приветствовать и комментировать это заявление, воодушевлять стороны к реализации договоренностей, отмечать роль посредника - России. "Почему же это происходит? Соответственно, мы видим и невидимую руку, которая наводит соответствующий порядков в СМИ. Кстати, во многих заявлениях внешнеполитических ведомств Западных стран вообще не упоминается о роли России. Как будто речь идет о двустороннем заявлении, там даже не сказано, что оно трехстороннее. Удивительно, но тоже факт, как будто позитивная и конструктивная роль нашей страны, вообще, ни в каком формате не должна быть представлена в международных делах", - возмутилась Захарова, указав на конкретное достижение России как посредника.

При этом она привлекла внимание на то обстоятельство, как много в свое время было желающих заявить себя в качестве посредника в нагорно-карабахском урегулировании в той или иной степени в теории. "Но, много ли тех, кто мог бы дать такое интервью по нагорно-карабахскому урегулированию, как дал президент России, и которое свидетельствует о погруженности как в современную часть посредничества и урегулирования конфликта, так и глубокое знание исторической стороны этого вопроса. Понимания целей, задач и самое главное - истинное, дружественное отношение к двум сторонам - Армении и Азербайджану", - сказала представитель МИД РФ, выразив убеждение, что те, кто заявлял желание быть посредником в этом вопросе, должны были себе, прежде всего, задать вопрос, насколько они знают регион и погружены в его проблемы.

"Мы фиксируем, во многом где-то информационное замалчивание, где-то попытки информационного искажения того, что происходит вокруг реализации трехстороннего заявления по нагорно-карабахскому урегулированию", - резюмировала Захарова.