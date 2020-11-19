Четверг, 19 Ноября 2020 15:32

АрмИнфо. В Ереване граждане требующие отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли движение на перекрестке улиц Амиряна-Маштоц. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Протестующие заявили, что премьер-министр, сдавший территории не имеет права руководить Арменией. Они отметили, что человек, сдавший Шуши, завтра сдаст Эчмиадзин, а потом и Ереван.

Однако, вскоре полицейские начали вытеснять протестующих с проезжей части. Дорожное движение было восстановлено. Активистов вывели на тротуар. Некоторые участники акции задержаны.

В ходе акции одна из девушек, перекрывающих улицу, попала под машину. Водитель <Газели> наехал на активистку. Полиция заявила, что занимается данным инцидентом.

Однако, как оказалось акция с перекрытием улиц проходит и в других частях Еревана. Был перекрыт проспект Мясникяна, а также дороги, ведущие в Аван и Нор Норк. Участники акции пропускают только машины <Скорой помощи>.