Arminfo.info




﻿
 Четверг, 19 Ноября 2020 15:29
Марианна Мкртчян

Захарова: Вопрос обеспечения сохранности святынь и культурных объектов в Нагорном Карабахе в центре нашего внимания

Захарова: Вопрос обеспечения сохранности святынь и культурных объектов в Нагорном Карабахе в центре нашего внимания

АрмИнфо.  Вопрос обеспечения сохранности святынь и культурных объектов в Нагорном Карабахе в центре нашего внимания.  Об этом 19 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, что делает российская сторона для обеспечения безопасности христианского наследия и народа в НКР.

Представитель МИД РФ отметила, что она сейчас не может детально ответить на этот вопрос ввиду того, что сейчас ведется деятельность по выстраиванию работы в этом направлении. "Безусловно, этот вопрос будет держаться в зоне нашего повышенного внимания. Не хочется претворять словами и комментариями ту работу, которая сейчас как раз находится в стадии формирования и начала реализации", - сказала Захарова.

Вместе с тем, представитель российского внешнеполитического ведомств подчеркнула, что вопрос обеспечения сохранности святынь, культурных объектов - эта проблематика, также является частью российских контактов со сторонами.

"Ей придается особое значение. Она обсуждается в ходе контактов руководства МИД нашей страны. Безусловно, этот вопрос находится в зоне особого внимания нашего миротворческого контингента.  Эта тема одна из наиболее актуальных. Конечно, сейчас речь в первую очередь о людях, сохранении жизней, возвращения беженцев, о восстановлении инфраструктуры и создания условий, необходимых для существования и выживания. Но, безусловно, и этот вопрос имеет особую актуальность и находится на повестке наших контактов.  Да есть и ужасные ролики, кадры, чудовищные попытки осквернения или уничтожения, но есть и другая сторона. Вы видите, каким образом уже наши миротворцы, которые находятся в этом регионе, активно себя проявляют по охране и сохранению святынь и культурных объектов", - сказала Захарова, пообещав более детальную информацию по этому вопросу предоставить к следующему брифингу.

Стоит заметить, что во всемирной паутине распространено множество видеороликов и фотографий с осквернением армянских культурно-исторических памятников со стороны азербайджанских ВС, к которым перешел контроль над территориями в зоне нагорно­карабахского конфликта. 


Лента новостей
МО РФ: В Карабахе мониторинг за соблюдением режима прекращения огня ведется с 23 наблюдательных постовМО РФ: В Карабахе мониторинг за соблюдением режима прекращения огня ведется с 23 наблюдательных постов
Лавров считает неэтичным с точки зрения человеческой морали претензии Вашингтона и Парижа по вопросу достижения прекращения огня в КарабахеЛавров считает неэтичным с точки зрения человеческой морали претензии Вашингтона и Парижа по вопросу достижения прекращения огня в Карабахе
Мовсес Акопян рассказал, каким образом в Арцахе боролись с вражескими БПЛАМовсес Акопян рассказал, каким образом в Арцахе боролись с вражескими БПЛА
Мовсес Акопян рассказал о знаменитом инциденте между ним и супругой премьер- министра АрменииМовсес Акопян рассказал о знаменитом инциденте между ним и супругой премьер- министра Армении
Бывший генпрокурор Беларуси станет послом РБ в АрменииБывший генпрокурор Беларуси станет послом РБ в Армении
На встрече Международного альянса за свободу вероисповедания был поднят вопрос о сохранении армянских религиозных памятников в АрцахеНа встрече Международного альянса за свободу вероисповедания был поднят вопрос о сохранении армянских религиозных памятников в Арцахе
Лавров отреагировал на утверждения о предательстве  Россией союзниковЛавров отреагировал на утверждения о предательстве  Россией союзников
Пресс-секретарь  премьера:  Никол Пашинян  считает все обвинения, выдвинутые против него  Мовсесом Акопяном, надуманными и абсурднымиПресс-секретарь  премьера:  Никол Пашинян  считает все обвинения, выдвинутые против него  Мовсесом Акопяном, надуманными и абсурдными
Генпрокурор Армении направил видеозапись пресс-конференции Мовсеса Акопяна в СССГенпрокурор Армении направил видеозапись пресс-конференции Мовсеса Акопяна в ССС
Экс - глава Генштаба ВС Армении озвучил ошибки, допущенные в ходе войныЭкс - глава Генштаба ВС Армении озвучил ошибки, допущенные в ходе войны
Лавров заявил, что вопрос о прекращении огня в Карабахе был решен с участием СШАЛавров заявил, что вопрос о прекращении огня в Карабахе был решен с участием США
Просвещенная Армения: Военно-политическое руководство РА не может оставаться у власти после откровений Мовсеса АкопянаПросвещенная Армения: Военно-политическое руководство РА не может оставаться у власти после откровений Мовсеса Акопяна
Минобороны Армении: На передовой продолжается боевое дежурствоМинобороны Армении: На передовой продолжается боевое дежурство
Военный прокурор Армении находится в АрцахеВоенный прокурор Армении находится в Арцахе
Захарова считает очевидным попытки Запада подорвать договоренности по прекращению огня в Нагорном КарабахеЗахарова считает очевидным попытки Запада подорвать договоренности по прекращению огня в Нагорном Карабахе
Мовсес Акопян пояснил причины своей отставкиМовсес Акопян пояснил причины своей отставки
ЕС считает, что необходимо возобновить переговоры по статусу Нагорного КарабахаЕС считает, что необходимо возобновить переговоры по статусу Нагорного Карабаха
Полиция Еревана разогнала перекрывших дорожное движение гражданПолиция Еревана разогнала перекрывших дорожное движение граждан
Захарова: Вопрос обеспечения сохранности святынь и культурных объектов в Нагорном Карабахе в центре нашего вниманияЗахарова: Вопрос обеспечения сохранности святынь и культурных объектов в Нагорном Карабахе в центре нашего внимания
Захарова: Карабахский вопрос будет на повестке переговоров Лавров-ЗарифЗахарова: Карабахский вопрос будет на повестке переговоров Лавров-Зариф
Прогноз: Реализация <плана Пашиняна> позволит ему вернуть политические позицииПрогноз: Реализация <плана Пашиняна> позволит ему вернуть политические позиции
Политолог: Проблемы Армении масштабнее плана ПашинянаПолитолог: Проблемы Армении масштабнее плана Пашиняна
Сурен Парсян: Всеармянский фонд Сурен Парсян: Всеармянский фонд "Айастан" не имел права перечислять средства в госбюджет
ПА: Мы продолжим добиваться отставки премьер-министра Армении всеми законными способамиПА: Мы продолжим добиваться отставки премьер-министра Армении всеми законными способами
Москва: Руководство России находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, координируя работу по постконфликтному урегулированиюМосква: Руководство России находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, координируя работу по постконфликтному урегулированию
Состоялся телефонный разговор Президента Туркменистана с Эмиром КатараСостоялся телефонный разговор Президента Туркменистана с Эмиром Катара
Эдмон Марукян: Сторонники премьер-министра Армении угрожают представителям оппозицииЭдмон Марукян: Сторонники премьер-министра Армении угрожают представителям оппозиции
Премьер-министр Армении представил руководству СНБ новоназначенного директораПремьер-министр Армении представил руководству СНБ новоназначенного директора
Омбудсмен Армении представил очередное доказательство измывательств азербайджанских военнослужащих над армянскими пленнымиОмбудсмен Армении представил очередное доказательство измывательств азербайджанских военнослужащих над армянскими пленными
Вице-спикер: Если бы армянская сторона разрешила азербайджанским беженцам вернуться в Шуши, сегодня нас обвинили бы в том, что мы сдали городВице-спикер: Если бы армянская сторона разрешила азербайджанским беженцам вернуться в Шуши, сегодня нас обвинили бы в том, что мы сдали город
Арман Егоян: Дорога через Мегри может быть построена лишь с согласия АрменииАрман Егоян: Дорога через Мегри может быть построена лишь с согласия Армении
ЕС выделил евро 3 млн помощи населению Нагорного КарабахаЕС выделил евро 3 млн помощи населению Нагорного Карабаха
Микаел Мелкумян: Акции протеста в Армении продолжатсяМикаел Мелкумян: Акции протеста в Армении продолжатся
Лена Назарян: Правящая фракция не видит необходимости в отмене режима военного положенияЛена Назарян: Правящая фракция не видит необходимости в отмене режима военного положения
В Армении выявлен 1520 новый случай заражения коронавирусомВ Армении выявлен 1520 новый случай заражения коронавирусом
Ашот Мурадян назначен на должность зампреда КГДАшот Мурадян назначен на должность зампреда КГД
Конфронтация между Минобороны Армении и Андраником Кочаряном продолжает набирать новые оборотыКонфронтация между Минобороны Армении и Андраником Кочаряном продолжает набирать новые обороты
Премьер-министр  РА:  Теперь самое главное - дипломатический фронтПремьер-министр  РА:  Теперь самое главное - дипломатический фронт
Глава МИД Германии призывает работать над долгосрочным решением карабахского вопросаГлава МИД Германии призывает работать над долгосрочным решением карабахского вопроса
"Аврора" анонсировала первые проекты гуманитарной помощи жителям Арцаха
Скончался генерал-лейтенант Манвел ГригорянСкончался генерал-лейтенант Манвел Григорян
Мнацаканян: Тяжелые времена для АрменииМнацаканян: Тяжелые времена для Армении
Второй борт с гумпомощью от армянской общины Кипра ночью приземлился в ЕреванеВторой борт с гумпомощью от армянской общины Кипра ночью приземлился в Ереване
Сопредседатели Группы поддержки Армении в Конгрессе США назвали нынешние условия прекращения огня в зоне карабахского конфликта Сопредседатели Группы поддержки Армении в Конгрессе США назвали нынешние условия прекращения огня в зоне карабахского конфликта "несостоятельными"
Главы правительств России и Азербайджана обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном КавказеГлавы правительств России и Азербайджана обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе
Сенат Франции 25 ноября рассмотрит проект резолюции о признании независимости Нагорного КарабахаСенат Франции 25 ноября рассмотрит проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха
Армения и Россия обсудили повестку экономического сотрудничества двух странАрмения и Россия обсудили повестку экономического сотрудничества двух стран
Городской Совет Парижа принял резолюцию, призывающую Францию признать Нагорно-Карабахскую РеспубликуГородской Совет Парижа принял резолюцию, призывающую Францию признать Нагорно-Карабахскую Республику
Делегация Tуркменистана приняла участие на 8-ой встрече Cекретарей Cовета Безопасности государств-участников СНГДелегация Tуркменистана приняла участие на 8-ой встрече Cекретарей Cовета Безопасности государств-участников СНГ
Министр ИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в АрцахеМинистр ИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в Арцахе
Генпрокуратура опровергает версию об убийстве одного из участников ночных беспорядковГенпрокуратура опровергает версию об убийстве одного из участников ночных беспорядков
Шармазанов: РПА готова поддержать любую власть после отставки ПашинянаШармазанов: РПА готова поддержать любую власть после отставки Пашиняна
На площади Республики стартовал митинг в поддержку премьер-министра Армении, Пашинян призвал собравшихся разойтисьНа площади Республики стартовал митинг в поддержку премьер-министра Армении, Пашинян призвал собравшихся разойтись
В Ереване стартовал митинг с требованием отставки Никола Пашиняна, полиция призывает граждан разойтись по домамВ Ереване стартовал митинг с требованием отставки Никола Пашиняна, полиция призывает граждан разойтись по домам
Ара Айвазян назначен министром иностранных дел АрменииАра Айвазян назначен министром иностранных дел Армении
Ряду представителей оппозиционных партий Армении предъявлено обвинениеРяду представителей оппозиционных партий Армении предъявлено обвинение
Нарышкин: Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренности о прекращении огня в КарабахеНарышкин: Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе
Вице-премьер: Всеармянский фонд <Айастан> вскоре отчитается за осуществленные расходыВице-премьер: Всеармянский фонд <Айастан> вскоре отчитается за осуществленные расходы
Давид Тоноян: Список пропавших без вести военнослужащих сократилсяДавид Тоноян: Список пропавших без вести военнослужащих сократился
Никол Пашинян намерен в ходе переговоров обсудить вопрос возвращения временно перемещенных  жителей Арцаха на РодинуНикол Пашинян намерен в ходе переговоров обсудить вопрос возвращения временно перемещенных  жителей Арцаха на Родину
Читать больше



Эксперты
Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения АрменииРачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
Стратегические заложники РоссииСтратегические заложники России
Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидераИльхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю  Азию   Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю  Азию   
Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к мируВоенный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности