Четверг, 19 Ноября 2020 15:29

АрмИнфо. Вопрос обеспечения сохранности святынь и культурных объектов в Нагорном Карабахе в центре нашего внимания. Об этом 19 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос, что делает российская сторона для обеспечения безопасности христианского наследия и народа в НКР.

Представитель МИД РФ отметила, что она сейчас не может детально ответить на этот вопрос ввиду того, что сейчас ведется деятельность по выстраиванию работы в этом направлении. "Безусловно, этот вопрос будет держаться в зоне нашего повышенного внимания. Не хочется претворять словами и комментариями ту работу, которая сейчас как раз находится в стадии формирования и начала реализации", - сказала Захарова.

Вместе с тем, представитель российского внешнеполитического ведомств подчеркнула, что вопрос обеспечения сохранности святынь, культурных объектов - эта проблематика, также является частью российских контактов со сторонами.

"Ей придается особое значение. Она обсуждается в ходе контактов руководства МИД нашей страны. Безусловно, этот вопрос находится в зоне особого внимания нашего миротворческого контингента. Эта тема одна из наиболее актуальных. Конечно, сейчас речь в первую очередь о людях, сохранении жизней, возвращения беженцев, о восстановлении инфраструктуры и создания условий, необходимых для существования и выживания. Но, безусловно, и этот вопрос имеет особую актуальность и находится на повестке наших контактов. Да есть и ужасные ролики, кадры, чудовищные попытки осквернения или уничтожения, но есть и другая сторона. Вы видите, каким образом уже наши миротворцы, которые находятся в этом регионе, активно себя проявляют по охране и сохранению святынь и культурных объектов", - сказала Захарова, пообещав более детальную информацию по этому вопросу предоставить к следующему брифингу.

Стоит заметить, что во всемирной паутине распространено множество видеороликов и фотографий с осквернением армянских культурно-исторических памятников со стороны азербайджанских ВС, к которым перешел контроль над территориями в зоне нагорно­карабахского конфликта.