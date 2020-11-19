Четверг, 19 Ноября 2020 14:59

АрмИнфо. Ситуация в районе Нагорного Карабаха будет на повестке встречи главы МИД России Сергея Лаврова и с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, Об этом 19 ноября на еженедельном брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В этом контексте она отметила, что Зариф прибудет в Москву с очередным рабочим визитом 23 ноября. "Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, в зоне Персидского залива", - сказала Захарова, отметив, что министры также обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки.