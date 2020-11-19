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АрмИнфо. Ситуация в районе Нагорного Карабаха будет на повестке встречи главы МИД России Сергея Лаврова и с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, Об этом 19 ноября на еженедельном брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В этом контексте она отметила, что Зариф прибудет в Москву с очередным рабочим визитом 23 ноября. "Предполагается продолжить обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая ситуацию в районе Нагорного Карабаха, вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, в зоне Персидского залива", - сказала Захарова, отметив, что министры также обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки.
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|Мовсес Акопян пояснил причины своей отставки
|ЕС считает, что необходимо возобновить переговоры по статусу Нагорного Карабаха
|Полиция Еревана разогнала перекрывших дорожное движение граждан
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|Захарова: Карабахский вопрос будет на повестке переговоров Лавров-Зариф
|Прогноз: Реализация <плана Пашиняна> позволит ему вернуть политические позиции
|Политолог: Проблемы Армении масштабнее плана Пашиняна
|Сурен Парсян: Всеармянский фонд "Айастан" не имел права перечислять средства в госбюджет
|ПА: Мы продолжим добиваться отставки премьер-министра Армении всеми законными способами
|Москва: Руководство России находится в постоянном контакте с Арменией и Азербайджаном, координируя работу по постконфликтному урегулированию
|Состоялся телефонный разговор Президента Туркменистана с Эмиром Катара
|Эдмон Марукян: Сторонники премьер-министра Армении угрожают представителям оппозиции
|Премьер-министр Армении представил руководству СНБ новоназначенного директора
|Омбудсмен Армении представил очередное доказательство измывательств азербайджанских военнослужащих над армянскими пленными
|Вице-спикер: Если бы армянская сторона разрешила азербайджанским беженцам вернуться в Шуши, сегодня нас обвинили бы в том, что мы сдали город
|Арман Егоян: Дорога через Мегри может быть построена лишь с согласия Армении
|ЕС выделил евро 3 млн помощи населению Нагорного Карабаха
|Микаел Мелкумян: Акции протеста в Армении продолжатся
|Лена Назарян: Правящая фракция не видит необходимости в отмене режима военного положения
|В Армении выявлен 1520 новый случай заражения коронавирусом
|Ашот Мурадян назначен на должность зампреда КГД
|Конфронтация между Минобороны Армении и Андраником Кочаряном продолжает набирать новые обороты
|Премьер-министр РА: Теперь самое главное - дипломатический фронт
|Глава МИД Германии призывает работать над долгосрочным решением карабахского вопроса
|"Аврора" анонсировала первые проекты гуманитарной помощи жителям Арцаха
|Скончался генерал-лейтенант Манвел Григорян
|Мнацаканян: Тяжелые времена для Армении
|Второй борт с гумпомощью от армянской общины Кипра ночью приземлился в Ереване
|Сопредседатели Группы поддержки Армении в Конгрессе США назвали нынешние условия прекращения огня в зоне карабахского конфликта "несостоятельными"
|Главы правительств России и Азербайджана обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе
|Сенат Франции 25 ноября рассмотрит проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха
|Армения и Россия обсудили повестку экономического сотрудничества двух стран
|Городской Совет Парижа принял резолюцию, призывающую Францию признать Нагорно-Карабахскую Республику
|Делегация Tуркменистана приняла участие на 8-ой встрече Cекретарей Cовета Безопасности государств-участников СНГ
|Министр ИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в Арцахе
|Генпрокуратура опровергает версию об убийстве одного из участников ночных беспорядков
|Шармазанов: РПА готова поддержать любую власть после отставки Пашиняна
|На площади Республики стартовал митинг в поддержку премьер-министра Армении, Пашинян призвал собравшихся разойтись
|В Ереване стартовал митинг с требованием отставки Никола Пашиняна, полиция призывает граждан разойтись по домам
|Ара Айвазян назначен министром иностранных дел Армении
|Ряду представителей оппозиционных партий Армении предъявлено обвинение
|Нарышкин: Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе
|Вице-премьер: Всеармянский фонд <Айастан> вскоре отчитается за осуществленные расходы
|Давид Тоноян: Список пропавших без вести военнослужащих сократился
|Никол Пашинян намерен в ходе переговоров обсудить вопрос возвращения временно перемещенных жителей Арцаха на Родину
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