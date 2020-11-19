Четверг, 19 Ноября 2020 14:01

АрмИнфо. Руководство России находится в постоянном контакте с руководствами Армении и Азербайджана, координируя работу по постконфликтному урегулированию. Об этом 19 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что продолжаются шаги по стабилизации ситуации, и в этом контексте добавила, что в этой связи продолжились контакты президента РФ с коллегой из Азербайджана, и премьер-министром Армении, в ходе которых были обсуждены практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных трехстороннем соглашении по Нагорному Карабаху от 9 ноября.

Захарова подчеркнула, что эта тема была центральной в ходе переговоров главы МИД РФ с азербайджанским и армянским коллегами. Представитель российского МИД также напомнила, что российский лидер Владимир Путин подробно ответил на вопросы СМИ касательно нагорно-карабахского урегулирования, отметив, что текст опубликован на сайте Кремля.

"Важно обеспечить безусловное выполнение договоренностей. Мы с удовлетворением отмечаем, что посреднические усилия России позволили сегодня добиться устойчивого прекращения огня, установленного с 10 ноября в соответствии с заявлением лидеров РФ, Армении и Азербайджана, а также сделать важные шаги на пути к возвращению к мирной жизни", - сказала официальный представитель МИД РФ.

Миротворческая деятельность

Вместе с тем, она констатировала, что продолжается развертывание российских миротворцев вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре, который соединяет Армению с Нагорным Карабахом, происходит вывод армянских войск с Агдамского, Келбаджарского и Лачинского районов.

По словам Захаровой, первоочередного решения на текущий момент требуют вопросы гуманитарного характера. В этой связи она напомнила, что 13 ноября президент РФ подписал указ о создании Межведомственного центра гуманитарного реагирования, на который возложены задачи содействия возвращению беженцев в места постоянного проживания, оказания помощи в восстановление гражданской инфраструктуры и создания условий для нормальной жизнедеятельности в районе Нагорного Карабаха.

Захарова добавила, что ответственность за координацию деятельности структуры возложено на Минобороны РФ. "Оперативная группа центра осуществляет контроль за процессом перемещения беженцев. На территорию Армении массово прибывает население из Кельбаджарского (Карвачарского) района, в тоже время идет возвращение беженцев в Нагорный Карабах. С 14 ноября в Нагорный Карабах вернулось 3054 человека.

С 13 ноября передано 385 тел убитых с обеих сторон. Планируем взаимодействовать в этом направлении с ОБСЕ, профильными международными организациями, такими как Международный комитет Красного Креста, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Управления верховного комиссара ООН по правам человека, ЮНЕСКО", - сказала представитель МИД РФ, в этом контексте напомнив, что 17 ноября в Москве был с визитом глава МККК, с которым Сергей Лавров обсудил вопросы обмена пленными и удерживаемыми лицами

В этой связи Захарова подчеркнула, что в России считают, что МККК может сыграть важную роль в преодолении гуманитарных последствий произошедшего в Нагорном Карабахе

Визит сопредседателей МГ ОБСЕ в Москву

Представитель МИД РФ также констатировала, что 17-19 ноября, по приглашению Лаврова, в Москве находятся сопредседатели Минской группы ОБСЕ - представители США, Франции и Личный представитель Действующего председателя. "Они провели консультации в МИД России, также встретились с представителями Минобороны. Они сверили часы по дальнейшему взаимодействую тройки сопредседательства по достижению урегулирования карабахской проблемы после прекращения огня", - сказала Захарова.

Она также проинформировала, что 18 ноября Совет Федерации РФ единогласно одобрил обращение президента России о направлении в Нагорный Карабах российского миротворческого контингента. "В целом, принимаемые меры создают условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса на справедливой основе, в интересах дружественных армянского и азербайджанского народов. Хотела бы еще раз подчеркнуть, что контакты со сторонами не прекращаются, проходят практически в круглосуточном режиме. Задействован высокий уровень, экспертный уровень, работают посольства, мы находимся в постоянном контакте", - подытожила Захарова.