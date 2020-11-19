Четверг, 19 Ноября 2020 13:49

АрмИнфо.Глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что сторонники премьер-министра Никола Пашиняна угрожают представителям оппозиции. Об этом Маруякян сообщил 19 ноября на брифинге в парламенте. Марукян заметил, что после митинга, прошедшего на площади Республики, сторонники Пашиняна заявляли, что намерены пойти по домам представителей оппозиции.

"Я уже долгое время получаю угрозы и не скрываю этого. Мы опасаемся за наши семьи и постоянно живем в напряжении. С каждым днем ситуация в стране обостряется. Каждый делает все, что хочет, никаких сдерживающих механизмов нет. Нужно срочно стабилизировать ситуацию", - заключил депутат.