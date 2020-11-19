Четверг, 19 Ноября 2020 13:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 ноября представил руководству Службы национальной безопасности новоназначенного директора СНБ Армена Абазяна.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, премьер-министр отметил, что в настоящее время армянское государство переживает непростые времена, при которых СНБ должна выступать в роли опоры государства. "Я уверен, что это произойдет. Конечно, сейчас наступило время, когда нам нужно проанализировать то, что произошло и почему. Должен сказать, что мой вывод остается прежним. Самая сложная и самая большая проблема для нас заключается в том, что, к сожалению, мы не смогли достичь должного уровня институционального строительства в нашей стране. Фактически, после 2018 года мы справились с системной коррупцией, удалили олигархию из системы государственного управления, но за это время мы не смогли построить столь же эффективные системы. Для этого были объективные, субъективные причины. Например, в случае со Службой национальной безопасности, самой большой проблемой для меня является ее соответствие вызовам времени. В этом смысле это сложная проблема, которую мы еще не решили, но мы должны решить", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул важность того, чтобы люди независимо от их взглядов, места работы, характера образования воспринимали Службу не в негативном контексте, а осознавали, что речь идет об органе, который в первую очередь обеспечивает государственную безопасность и безопасность гражданина. "Наша задача - поднять эту планку на новый уровень, чтобы это произошло в общественном сознании", - сказал Никол Пашинян, выразив признательность прежнему главе СНБ Аргишти Кярамяну за проделанную работу. Премьер-министр выразил уверенность, что потенциал Аргишти Кярамяна будет использован в процессе становления государства.

"Хочу пожелать Армену Абазяну успехов. Нам нужно расследовать то, что и как произошло, поговорить, обсудить. Мы должны уметь делать правильные выводы. Я уверен, что большая часть информации о том, что и как произошло, сосредоточена в этой комнате. Но очень важно уметь обрабатывать эту информацию, анализировать ее, делать из нее выводы, потому что можно просто иметь огромное количество этой информации, но не уметь ее понимать, не уметь обрабатывать, не уметь делать выводы. Так что впереди у нас много тяжелой работы, в том числе, в части обеспечения общественной и государственной безопасности", - сказал Никол Пашинян.

Аргишти Кярамян поблагодарил премьер-министра и сотрудников СНБ за совместную работу. "Для меня было большой честью служить в системе СНБ, даже столь короткое время. Хочу также пожелать удачи Армену Абазяну, который вступает на этот важный пост в очень сложный период. Уверен, господин Абазян добьется успеха", - сказал Кярамян.

В свою очередь, Армен Абазян поблагодарил премьер-министра за оказанное доверие, отметив, что приложит все усилия для того, чтобы Конституция РА действовала на постоянной основе. "Любое должностное лицо, занимающее должность, независимо от занимаемой должности будет наказано при совершении противоправных действий. Хочу поблагодарить своих коллег за патриотическую, очень ответственную работу, которая проводится с 27 сентября в рамках текущих процессов", - сказал новоназначенный директор Службы национальной безопасности.