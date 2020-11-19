Четверг, 19 Ноября 2020 13:19

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян представил очередное доказательство издевательств азербайджанских военнослужащих над армянскими пленными. В частности, Защитник прав человека РА опубликовал видео, в котором запечатлены кадры унижения пожилого человека, этнического армянина азербайджанскими военнослужащими, их явного бесчеловечного обращения с исключительным цинизмом.

"Ненависть в Азербайджане настолько системна и настолько поощряется на высшем государственном уровне, что этих военнослужащих не интересует, что человек беспомощен, находится в пожилом возрасте и что у него есть человеческое достоинство. Наоборот, они к человеку относятся подобным образом намеренно. Затем все это снимают на видео или фотографируют и широко распространяют в социальных сетях, чтобы получить похвалу и кажущийся <героизм> в своем собственном обществе>,

- написал он на своей странице в Фейсбук.

Подобные деяния, по убеждению Омбудсмена, являются составной частью системы масштабных пыток и зверств, совершенных во время войны в период с сентября по ноябрь 2020 года и поощряемых Азербайджаном на высоком уровне. По мнению Татояна, это является очередным доказательством системной политики Азербайджана по этнической чистке и геноциду террористическими методами в Арцахе.

<В настоящее время мы завершаем совместные работы с Защитником прав человека Арцаха по закреплению этого доказательства, чтобы направить его в международные структуры>, - сообщил он.