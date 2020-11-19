Четверг, 19 Ноября 2020 13:18

АрмИнфо.Если бы армянская сторона разрешила азербайджанским беженцам вернуться в Шуши, сегодня нас обвинили бы в том, что мы сдали город. Об этом 19 ноября в ходе брифинга в парламенте заявила вице-спикер от фракции "Мой шаг" Лена Назарян.

По словам вице-спикера, армянские власти понимали недопустимость подобной ситуации. "Сейчас нас обвиняют в том, что мы потеряли Шуши, но его завоевали, а не сдали. Когда армянская сторона поняла всю сложность ситуации, то согласилась отдать Азербайджану 7 районов, но Алиев потребовал также отдать город Шуши. Ситуация была именно такой. Мы решили продолжить борьбу, но, к сожалению, Шуши завоевали",- подчеркнула Назарян.

Вице-спикер также заявила, что на данный момент не видит другой кандидатуры на должность премьера, кроме Никола Пашиняна. По словам Назарян, Пашинян является стабилизирующим фактором.

"Вчера на площади Республики прошел митинг в поддержку премьер-министра Армении, и только он смог убедить собравшихся разойтись по домам. Я не представляю, чтобы кто- нибудь другой мог стабилизировать ситуацию. Другой кандидатуры на должность премьера кроме Никола Пашиняна я не вижу", - подчеркнула Назарян.

Отметим, что вчера на площади Республики прошел митинг в поддержку премьер- министра Армении Никола Пашиняна. Однако, премьер призвал всех собравшихся разойтись по домам.