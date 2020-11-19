Четверг, 19 Ноября 2020 13:18

АрмИнфо. Коридор через Мегри предполагает перевозку грузов гражданского назначения. Об этом в ходе брифинга в парламенте 19 ноября заявил депутат от фракции "Мой шаг" Арман Егоян.

Депутат заметил, что дорогу через Мегри можно будет простроить только при согласии Армении. "Подобная дорога может быть открыта только с согласия сторон. Сейчас разрешается проезжать только гражданским машинам, а также машинам, осуществляющим грузоперевозки. А вопрос строить или не строить дорогу будет решаться после только при обоюдном согласии сторон",- заметил Егоян.

Депутат еще раз подчеркнул, что Мегри остается армянским, его никто не уступал. "Вся Сюникская область наша, пусть никто в этом не сомневается. Более того, в данном случае речь идет не только о проезде через Мегри, но и о разблокировки путей во всем регионе",- подчеркнул Егоян.