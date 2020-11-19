Четверг, 19 Ноября 2020 13:17

АрмИнфо. Евросоюз выделил 3 млн евро чрезвычайной помощи населению Нагорного Карабаха, пострадавшему в результате конфликта. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном 19 ноября в Брюсселе.

"Еврокомиссия объявила о выделении дополнительных 3 млн евро на гуманитарную поддержку для обеспечения жизненно важной помощи гражданским лицам, наиболее пострадавшим в результате конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него. Это финансирование идет в дополнение к евро 900 тыс., выделенным с начала октября, когда начались боевые действия", - отмечает ЕК, передает ТАСС.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые начались 27 сентября. Согласно договоренности, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены 1 960 российских миротворцев.