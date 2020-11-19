Четверг, 19 Ноября 2020 13:16

АрмИнфо.Повестка дня оппозиции Армении остается без изменений, акции протеста в стране продолжатся. Об этом 19 ноября в ходе брифинга в парламенте заявил депутат от фракции "Процветающая Армения" Микаел Мелкумян.

Депутат подчеркнул, что в стране ничего не меняется, поэтому оппозиция не намерена менять свою повестку. Также Мелумян отметил, что правоохранительные органы задерживают лидеров оппозиции, тем самым, мешая им принимать участие в митингах.

"Людей приглашают в СНБ Армении буквально за пару часов до начала митинга. Поэтому многие представители оппозиции просто физически не успевают добраться на митинг. Мы считаем, что руководство страны должно считаться с мнением граждан",- подчеркнул Мелкумян.