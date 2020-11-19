Четверг, 19 Ноября 2020 13:15

АрмИнфо. Вице-спикер парламента Армении от фракции "Мой шаг" Лена Назарян в ходе брифинга в парламенте заявила, что нет необходимости в отмене военного положения.

Назарян отметила, что военное положение было введено по инициативе правительства и фракция "Мой шаг" приняла его исходя из ситуации. "На данный момент правительство не предлагает его отменить. Таким образом, правящая фракция не станет участвовать в заседание Совета парламента, созванного оппозицией для проведения внеочередного заседания. Мы против данной инициативы",- подчеркнула вице-спикер.

В свою очередь, депутат от фракции "Процветающая Армения" Шаке Исаян заявила, что парламентская оппозиция намерена провести внеочередное

заседание, в повестке дня два вопроса - отмена военного положения и вопрос об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Помимо митингов, мы пытаемся решить данный вопрос, используя и парламентский инструмент. К сожалению, правящая фракция не приходит

на заседание Совета, и мы не можем вынести этот вопрос на обсуждение в парламенте. Мы надеемся, что на сей раз парламентское большинство все же явится на заседание Совета",- отметила депутат.

Отметим, что правящая фракция на заседание Совета так и не явилась. Таким образом, инициатива оппозиции созвать внеочередное заседание провалилась.