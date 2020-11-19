Четверг, 19 Ноября 2020 13:13

АрмИнфо.Конфронтация между Минобороны Армении и председателем постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраником Кочаряном продолжает набирать новые обороты.

Так, в поступившем в АрмИнфо сегодняшнем заявлении армянского оборонного ведомства отмечается, что с непонятной последовательностью и решимостью Андраник Кочарян продолжает свои абсолютно необоснованные, голословные и свидетельствующие о полном незнании сферы либо тенденциозные нападки на армянскую армию, действия Министерства обороны и Генерального штаба ВС в ходе войны и ряд связанных с ними тем, часть которых, кстати, секретные. "К сожалению, мы несколько раз имели повод обратиться к публичным заявлениям господина Кочаряна, в которых используются абсолютно недопустимые и неприемлемые для занимающего высокую государственную должность лица выражения "армии как таковой нет, это вооруженные люди", "нелетающий командир ВВС" или "одежда рыболова". Но вместо того, чтобы делать необходимые выводы, просить прощения за крайне оскорбительные высказывания в адрес армии, солдата и офицера, многочисленных гражданских служащих МО, этот господин продолжает свою явную и целенаправленную кампанию.

В частности, господин Кочарян, днями ранее, в интервью одному из СМИ, отвечая на вопрос журналиста: "складывается впечатление, что вы хотите сделать козлом отпущения Давида Тонояна, в чем виноват Тоноян?", буквально отвечает следующее: "Но, кто говорит Давид Тоноян виноват, есть разные уровни виновных. Давид Тоноян виноват, потому что он министр обороны. А что сейчас никто не виноват, Давид Тоноян не виноват, другие министры не виноваты?". То есть, Г-Н Кочарян констатирует, что у него нет каких-либо реальных оснований для предъявления каких-либо обвинений министру обороны, и что вся его кампания совершается сугубо "на глаз" с убеждением, что если что-то произошло, то кто-то должен быть виноват", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

При этом в Минобороны Армении констатировали, что если бы автором подобных высказываний был случайный человек, то все было бы понятно. В оборонном ведомстве считают, что такого рода высказывания из уст чиновника, занимающего пост председателя постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности вызывают исключительно недоумение.

В тоже время в МО РА указали на то, что господина Кочарян делает шаги, которые содержат реальную угрозу и вызывают очень серьезную озабоченность.

"Например, вместо того, чтобы обсуждать в МО с министром обороны и начальником Генштаба ВС, генерал-полковником Оником Гаспаряном архиважные вопросы, касающиеся применимости самолетов Су-30-СМ, г-н Кочарян публично задает вопросы, ответы на которые, в данном случае, являются тайной. То же касается средств РЭБ. Не является ли это свидетельством того, что чиновник не на своем месте, не владеет сферой? Чего ожидает Андраник Кочарян, озвучивая вопросы, ответы на которые являются тайной? Не является ли это элементарной и дешевой манипуляцией или, по крайней мере, абсолютно неприемлемой провокацией заставить оборонное ведомство раскрыть факты, выгодные исключительно врагу? Какую задачу преследует Андраник Кочарян, последовательно делая оскорбительные для всей армии заявления, которая, кстати, на данном этапе решает крайне важные задачи, связанные с восстановлением сил и ресурсов, перегруппировкой, созданием новых инфраструктур, повышением боеспособности на новый уровень.

Министерство обороны, трезво и детально анализируя все публичные заявления Андраника Кочаряна в последние дни, постепенно приходит к выводу, что этот чиновник абсолютно не владеет сферой, находящейся под его координацией в парламенте, не обладает достаточными знаниями о системе обороны, не осознает границы государственной тайны и вытекающие из этого ограничения и предпринимает действия, которые, по большому счету, ставят под удар безопасность нашего государства. В соответствии с этим, Министерство обороны рассматривает возможность обращения к председателю НС с просьбой обсудить целесообразность пребывания Кочаряна в должности председателя постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности, а также к комиссии по этике НС в связи с публичными заявлениями, содержащими явное оскорбление", - говорится в заявлении Минобороны Армении.