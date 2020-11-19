Четверг, 19 Ноября 2020 13:11

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 ноября посетил министерство иностранных дел, где представил аппарату новоназначенного министра иностранных дел РА Ара Айвазяна.

Согласно сообщению пресс-службы правительства РА, премьер поблагодарил бывшего министра Зограба Мнацаканяна за работу, проделанную в этот непростой период.

"Конечно, мы находимся в очень сложном периоде, когда в силу известных обстоятельств военное бремя уменьшается, соответственно, возрастает дипломатическое бремя, и дипломатический фронт является сейчас самым важным. В связи с этим, надеюсь, что новоназначенный министр сможет объединить всю дипломатическую систему, сосредоточиться на решении наших национальных и государственных проблем. Надеюсь, что господин Мнацаканян, пользующийся большим уважением и авторитетом в системе, окажет содействие в этом вопросе", - сказал премьер-министр РА.

Никол Пашинян подчеркнул важность формулирования проблемы, потому что, по его словам, иногда возникают проблемы при их формулировании. "Все это необходимо проанализировать, провести расследования, мы не должны бояться этих расследований, быть жестокими по отношению к самим себе, чтобы выйти из этой ситуации еще сильнее", - сказал Никол Пашинян, пожелав Ара Айвазяну успехов в дальнейшей деятельности.

Теперь уже бывший министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян поблагодарил премьер- министра за доверие и совместную работу и пожелал успехов Ара Айвазяну. "Я не сомневаюсь, что Ара Айвазян

обладает необходимым потенциалом, чтобы возглавить МИД, продвигать нашу национальную повестку во внешней политике. Хотел бы поблагодарить Вас, господин премьер- министр, за Ваше доверие, за поддержку, которая позволила нам на протяжении ряда лет укреплять и повышать профессионализм системы. Не сомневаюсь, что потенциал МИД слишком велик, чтобы продвигать национальную повестку и государственные интересы Армении в этот ответственный период. Хотел бы также поблагодарить Вас за выдвинутую Вами важную повестку по укреплению демократических основ Армении. В конце концов, внешняя политика - это продолжение внутренней политики: наш дипломатический потенциал и возможности наиболее успешны, когда наш тыл силен, и мы можем представить себя миру как сильное, уверенное в себе государство и народ. Мы переживаем очень ответственный период. Я не сомневаюсь в решимости нашего народа укреплять страну, обеспечить свободную и процветающую жизнь в Армении", - сказал Зограб Мнацаканян.

В свою очередь, Ара Айвазян поблагодарил премьер-министра Пашиняна за доверие в это непростое время. "Как кадровый дипломат я

воспринимаю Ваше решение как доверие к МИД Армении. Я принял Ваше предложение возглавить МИД, полностью осознавая всю тяжесть

ответственности, но, в то же время, осознавая, чувствуя, что наша дипломатическая семья окажет безоговорочную поддержку, поддержит наше заветное дело", - сказал Айвазян.

По словам новоназначенного министра, продолжение героической борьбы Арцаха за выживание постепенно переносится с поля боя на дипломатическое поле. "Все хорошо понимают огромную ответственность, которую они несут перед историей, государством и народом. Дипломатическая армия, центральный аппарат, наши дипломатические представительства будут и впредь максимально использовать наш потенциал, 30-летний профессиональный опыт, преданность делу и решимость для решения этих важнейших задач, чтобы проложить путь к достойным и эффективным решениям.

Принято говорить, что дипломатия - это искусство возможного вчера, сегодня и завтра, мы сделали и делаем все возможное. Я уверен, что на данном этапе мы постараемся сделать невозможное", - сказал новоназначенный глава МИД Армении.

Подводя итоги, премьер-министр пожелал всем дипломатам успехов в их дальнейшей деятельности, подчеркнув важность создания и укрепления государственных институтов, которые будут служить интересам государства и народа.