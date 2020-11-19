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АрмИнфо. "Мы приветствуем перемирие, но изначальный конфликт тем самым еще не решен", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса по случаю передачи Германии от Греции на полгода председательства в Комитете министров СЕ.
"В связи с этим мы призываем стороны работать над долгосрочным политическим решением в рамках Минской группы ОБСЕ", - отметил Маас, слова которого приводит ТАСС.
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|Лена Назарян: Правящая фракция не видит необходимости в отмене режима военного положения
|В Армении выявлен 1520 новый случай заражения коронавирусом
|Ашот Мурадян назначен на должность зампреда КГД
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|Премьер-министр РА: Теперь самое главное - дипломатический фронт
|Глава МИД Германии призывает работать над долгосрочным решением карабахского вопроса
|"Аврора" анонсировала первые проекты гуманитарной помощи жителям Арцаха
|Скончался генерал-лейтенант Манвел Григорян
|Мнацаканян: Тяжелые времена для Армении
|Второй борт с гумпомощью от армянской общины Кипра ночью приземлился в Ереване
|Сопредседатели Группы поддержки Армении в Конгрессе США назвали нынешние условия прекращения огня в зоне карабахского конфликта "несостоятельными"
|Главы правительств России и Азербайджана обсудили перспективы развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе
|Сенат Франции 25 ноября рассмотрит проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха
|Армения и Россия обсудили повестку экономического сотрудничества двух стран
|Городской Совет Парижа принял резолюцию, призывающую Францию признать Нагорно-Карабахскую Республику
|Делегация Tуркменистана приняла участие на 8-ой встрече Cекретарей Cовета Безопасности государств-участников СНГ
|Министр ИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в Арцахе
|Генпрокуратура опровергает версию об убийстве одного из участников ночных беспорядков
|Шармазанов: РПА готова поддержать любую власть после отставки Пашиняна
|На площади Республики стартовал митинг в поддержку премьер-министра Армении, Пашинян призвал собравшихся разойтись
|В Ереване стартовал митинг с требованием отставки Никола Пашиняна, полиция призывает граждан разойтись по домам
|Ара Айвазян назначен министром иностранных дел Армении
|Ряду представителей оппозиционных партий Армении предъявлено обвинение
|Нарышкин: Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе
|Вице-премьер: Всеармянский фонд <Айастан> вскоре отчитается за осуществленные расходы
|Давид Тоноян: Список пропавших без вести военнослужащих сократился
|Никол Пашинян намерен в ходе переговоров обсудить вопрос возвращения временно перемещенных жителей Арцаха на Родину
|Премьер: В нынешней ситуации для правительства Армении приоритетом является преодоление последствий войны
|Ряд сел Мартуниского и Аскеранского районов и Акна также переходят под контроль Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мовсес Акопян подал заявление об отставке
|Российский сенатор: Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех Владимира Путина
|Спикеру парламента Арарату Мирзояну была сделана еще одна операция
|Членам инициативной группы <Национально-демократический полюс> выдвинуты обвинения
|"Аврора" приступает к реализации гуманитарных программ для жителей Арцаха
|Алиев подверг критике решение парламента Нидерландов о введении санкций против его семьи
|Александр Искандарян: Мы находимся в той фазе, в которой находился Азербайджан в 90-ые годы
|Эксперт назвал основные факторы информационного преимущества Азербайджана в ходе Арцахской войны
|Итальянская Виареджо признала независимость Республики Арцах
|EF EPI: Армения вошла в группу стран с низким уровнем знания английского языка
|Пресс-секретарю РПА Эдуарду Шармазанову предъявлено обвинение
|Экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян вновь приглашен в ССС
|Армянский фонд Франции, Фонд "Азнавура" и AGBU France объявляют о создании совместного подразделения экстренной гуманитарной помощи
|Президент Армении наградил медалью "За боевые заслуги" членов экипажа сбитого у Нахиджевана российского вертолета
|Фракция "Мой шаг" призывает граждан не участвовать в проправительственных митингах
|ФСК: Eсли Эрдоган говорит: "Иерусалим наш", а израильтяне молчат
|В Карабахе убит сирийский террорист Халед Аль-Джассим
|Шойгу и Тоноян обсудили возможность подписания соглашения между Ереваном, Баку и Москвой о взаимодействии в гумсфере в НКР
|Москва: Нет конкретных сроков определения статуса Нагорного Карабаха
|Премьер-министр Армении представил дорожную карту дальнейших действий
|КГД запускает услугу <горячая линия> для повышения эффективности борьбы с контрабандой
|Эрдоган дал "зеленый свет" отправке военных в Азербайджан
|Возле здания парламента проходит акция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна
|Депутат от фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян складывает мандат
|В Армении выявлено 1589 новых случаев заражения коронавирусом
|Читать больше
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