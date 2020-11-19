Четверг, 19 Ноября 2020 11:38

АрмИнфо. "Мы приветствуем перемирие, но изначальный конфликт тем самым еще не решен", - говорится в заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса по случаю передачи Германии от Греции на полгода председательства в Комитете министров СЕ.

"В связи с этим мы призываем стороны работать над долгосрочным политическим решением в рамках Минской группы ОБСЕ", - отметил Маас, слова которого приводит ТАСС.