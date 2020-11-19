Четверг, 19 Ноября 2020 11:25

АрмИнфо. Скончался генерал-лейтенант Манвел Григорян.

Отметим, что в 1988-1992 годах Манвел участвовал в боевых действиях в южной части Нагорного Карабаха в составе Эчмиадзинского отряда.

После этого Григорян стал командиром отдельного мотострелкового батальона в вооруженных силах Армении. В 1992 году стал командиром бригады, в 1997 - командиром войскового соединения. С 1992 по 1996 годы Манвел Григорян был депутатом Верховного совета Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах). В 1993-1994 годах принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Армении и в Мартакетском районе Нагорно-Карабахской Республики. В 1996 году Григорян получил звание генерал-майора. В 2000 году стал генерал-лейтенантом. В 1999 году генерал-лейтенант стал председателем правления союза <Добровольцев Еркрапа>. С 2000 по 2008 годы Григорян занимал высокий пост заместителя министра обороны Армении.

В 2018 году Манвелу Григоряну были выдвинуты обвинения в незаконном хранении оружия и боеприпасов по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами.

Он также обвинялся в присвоении имущества, выделенного для нужд военнослужащих и добровольцев, осуществляющих защиту границ Республики Арцах в апрельской четырехдневной войне и последующие дни, уклонении от уплаты налогов, растрате государственных средств и организации хищения имущества с вымогательством.

Следствие по выделенной части уголовного дела в отношении Манвела Григоряна и его жены Назик Амирян завершено и направлено в суд, а сын Григоряна - Арман Григорян объявлен в розыск. Заметим также, что за время пребывания под стражей Григорян неоднократно помещался на лечение в гражданские медучреждения.-