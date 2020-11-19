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 Четверг, 19 Ноября 2020 11:24
Марианна Мкртчян

Мнацаканян: Тяжелые времена для Армении

Мнацаканян: Тяжелые времена для Армении

АрмИнфо. Тяжелые времена для Армении.  Геополитика делает свое. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал бывший глава МИД Армении Зограб Мнацаканян

"Диктаторы и варвары сегодня кричат об этом. Но я не сомневаюсь в силе, стойкости и мудрости моего народа. Мы вместе восстановимся и продолжим жить с гордостью и достоинством",- добавил Мнацаканян.

Отметим, что Мнацаканян покинул пост главы МИД РА 16 ноября текущего года. Он возглавил армянское внешнеполитическое ведомство после бархатной революции 2018 года. 


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