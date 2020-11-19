Четверг, 19 Ноября 2020 10:41

АрмИнфо. Второй борт с гуманитарной помощью от армянской общины Кипра ночью приземлился в Ереване. Об этом сообщил глава постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта Мхитар Айрапетян.

"Особая благодарность моему хорошему другу, депутату кипрского парламента Вардгесу Махтесяну", - написал Айрапетян на своей странице в Фейсбук.