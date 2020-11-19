Четверг, 19 Ноября 2020 10:31

АрмИнфо.Сопредседатели Группы поддержки Армении в Конгрессе США Фрэнк Паллоне, Гас Билиракис, Джеки Спейер и Адам Шифф назвали нынешние условия прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, навязанные Армении Турцией и Азербайджаном "несостоятельными". Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе Армянского национального комитета Америки (ANCA).

В этой связи конгрессмены призвал администрацию Трампа возобновить участие в процессе Минской группы ОБСЕ для достижения урегулирования в Арцахе на основе фундаментального права на самоопределение.

Они также призвали США оказать гуманитарную помощь армянскому населению и содействие в разминировании для обеспечения безопасного возвращения армянского гражданского населения в свои дома в Арцахе.

Вместе с тем, в письме госсекретарю Майку Помпео конгрессмены отметили, что "Соединенные Штаты не могут допустить, чтобы ситуация в Нагорном Карабахе определялась и контролировалась исключительно Турцией и Россией", и призвали разместить международных миротворцев для наблюдения за прекращением огня. Они также указала на необходимость международного признания права Арцаха на самоопределение. "Без этого признания они [армяне Арцаха] будут и дальше сталкиваться с угрозой перемещения азербайджанскими и турецкими войсками без какой-либо возможности для формального возмещения ущерба", - отметили лидеры группы поддержки.

Сопредседатели армянской группы также призвали Госдепартамент "переоценить" политику США в отношении Турции. "Мы должны извлечь уроки из неудач нашей политики умиротворения в отношении Турции и использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы наказать этих злоумышленников за их агрессию и отвратительные нарушения прав человека", - отметили конгрессмены, при этом упрекнув администрацию в бездействии перед лицом растущих угроз со стороны Азербайджана, и наращивания вооружения со стороны режима Алиева.

В АНКА призвали всех присоединиться к усилиям конгрессменов и призвать администрацию президента США возобновить усилия по Арцаху.

"В ваших письмах будет содержаться просьба к Дональду Трампу, Джо Байдену и членам Конгресса признать Арцах, предоставить крупномасштабную гуманитарную помощь и призвать Турцию и Азербайджан к ответственности", - сказал исполнительный директор АНКА Арам Амбарян.