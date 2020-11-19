Четверг, 19 Ноября 2020 09:56

АрмИнфо. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе состоявшегося телефонного разговора обменялись мнениями по перспективам развития железнодорожной инфраструктуры с учётом решений о нормализации транспортного сообщения на Южном Кавказе.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, главы правительств рассмотрели актуальные вопросы развития российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества, обратив особое внимание на реализацию совместных проектов в промышленности, сельхозмашиностроении, фармацевтике и других областях.