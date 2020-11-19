Четверг, 19 Ноября 2020 09:55

АрмИнфо. В Сенат Франции поступил проект резолюции о признании независимости Нагорного Карабаха. Об этом передает ТАСС со ссылкой на одного из авторов представленного документа, сенатора Брюно Ретайо.

По его словам, 25 ноября Сенат рассмотрит резолюцию о признании Францией Республики Арцах. "Только признание независимости позволит надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма", - отметил сенатор.

Отметим, однако, что резолюции Сената, как правило, носят рекомендательный характер. Авторами документа являются пять сенаторов, представляющих разные фракции: Брюно Ретайо (руководитель группы республиканцев), Патрик Каннер, Эрве Марсель (руководитель группы <Союз центристов>), а также Элиан Асасси и Гийом Готар. В середине октября проект о признании Нагорного Карабаха поступил и в Национальное Собрание - нижнюю палату парламента.

Франция - сопредседатель Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования в Карабахе. Французский президент Эммануэль Макрон заявлял о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии.

Война в Нагорном Карабахе официально остановлена, Россия, как гарант безопасности региона, ввела туда миротворческие войска.