Четверг, 19 Ноября 2020 01:54

АрмИнфо. Городской Совет Парижа принял резолюцию, призывающую Францию признать Нагорно-Карабахскую Республику. За резолюцию проголосовало 90 столичных депутатов, 43 воздержались. Было также принято решение выделить 50 тыс евро из бюджета Совета во Всеармянский фонд для помощи Карабаху.

«Мы сделали очень важный шаг», - поздравила мэр столицы Анн Идальго своих коллег, высоко оценив различные политические группы, которые, несмотря на политические разногласия, объединили усилия перед лицом чрезвычайной ситуации.

Она также отметила, что попросит французское правительство снять запрет для территориальных общин, поддерживающих прямые отношения с Нагорным Карабахом, разрешив им сотрудничать с Арцахом в ​​контексте гуманитарной помощи. «Я обращусь к министру Европы и иностранных дел, приглашая Францию ​​признать Республику Арцах и начать сотрудничество с ней, чтобы протянуть руку дружбы и помощи дорогому для нас всех региону», - заявила Энн Идальго.