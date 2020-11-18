Среда, 18 Ноября 2020 21:15

АрмИнфо.Генеральная прокуратура Армении обнародовала подробности в связи с самоубийством участника ночных беспорядков Гарника Петросяна.

Сообщается, что Петросян после допроса в СНБ выбросился с моста.

Согласно Генпрокуратуре, Петросян был задержан 10 ноября. Ему было предъявлено обвинение по 225 и 301.1 статьям УК РА. 13 ноября было представлено ходатайство об аресте Петросяна. В тот же день истек срок его задержания и после допроса Петросян былш отпущен.

<Сведения о том, что Петросян был убит, не соответствуют действительности. Очевидец сообщил, что Петросян сам перелез через металлический барьер, кроме него на мосту никого не было. О том, что Петросян совершил самоубийство, свидетельствует запись видеокамер на перекрестке улиц Алабяна и Киевян.

Гарник Петросян уже пытался покончить жизнь самоубийством в 2010 году, после принятия психотропных препаратов. Последний состоял на учете в психиатрической больнице, однако, с 2019 года решил прекратить лечение>, - подчеркивается в пояснении Генпрокуратуры.

В ведомстве заведено уголовное дело по 110 статье (Доведение до самоубийства Ред.) УК РА.

Отметим, что в ночь на 10 сентября после подписания трехстороннего соглашения по Карабаху толпа демонстрантов в Ереване направилась к зданию правительства. Они вломились в правительственнфе кабинеты, после чего двинулись к парламенту. Протестующие также избили спикера парламента Арарата Мирзояна.