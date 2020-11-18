Среда, 18 Ноября 2020 20:58

АрмИнфо.. Разговоры о том, что бывшее руководство страны хочет вновь вернуться к власти, используя для этой цели акции протеста, наглая ложь. Об этом в ходе митинга заявил бывший вице-спикер парламента, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов.

"Я являюсь представителем Республиканской партии и горжусь этим. Знаю, армянский народ был недоволен нашим руководством, и я прошу прощения за ошибки. Но мы не предатели, мы не сдавали земли. В 2016 году представители нашей партии всего за 4 дня остановили войну. Серж Саргсян не хочет возвращаться к власти. Когда он увидел, что народ против него, он просто ушел. Для нас должности не являются главной целью. Глава нашей партии сейчас переживает очень сложное время, потому что за 2,5 года была разрушена Армении. И за то, что правительство подписало акт капитуляции, у нас украли нашу мечту, победу Арцаха. Мы готовы поддержать новую власть. Но Никол Пашинян должен уйти", - заметил Шармазанов.

В свою очередь депутат от фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян отметила, что хотя несмотря на то, что Владимир Путин не считает Пашиняна предателем, он таковым является для армянского народа. Более того, <возможно он скоро станет национальным героем Азербайджана>.

Она считает, что Путин, тем не менее, поймал Пашиняна на лжи. Глава России сообщил нам, что в начале войны вопрос о сдаче Шуши не обсуждался, а еще 19, 20 октября существовал достойный вариант для заключения достойного соглашения. <Была возможность сохранить Шуши и многие другие ныне потерянные территории. Алиев был согласен на это, но Никол Пашинян отказался>, - заметила Зограбян.

Депутат также зачитала отрывок из статьи Никола Пашиняна, которую последний написал в 2001 году, где Пашинян заявил, что освобожденные территории Арцаха следует вернуть Азербайджану. Поэтому Пашинян должен срочно подать в отставку.