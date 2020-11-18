Среда, 18 Ноября 2020 19:57

АрмИнфо.В ходе мероприятия, разделенного на две сессии, подробно рассмотрены меры по восстановлению экономической и инвестиционной активности в Казахстане в условиях пандемии коронавируса, а также вопросы развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны

Приветствуя участников заседания, Глава государства заявил, что глобальная пандемия оказала негативное влияние практически на все сферы жизнедеятельности стран, и отметил важность объединения усилий в борьбе с ее последствиями.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность входящим в Совет компаниям, которые в этот сложный для Казахстана период не остались в стороне и оказали весомую помощь работникам своих предприятий, социальной сфере и гражданам страны.

Глава государства считает, что без макроэкономической и финансовой стабильности, роста экономики и благосостояния населения невозможно поддерживать инвестиционную привлекательность страны на должном уровне. По его словам, в условиях пандемии государством предпринят комплекс беспрецедентных мер по поддержке бизнеса и населения, что позволило снизить негативные последствия кризиса и избежать серьезного спада экономики.

Также Президент указал на необходимость серьезных преобразований и реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение транспарентности и предсказуемости государственных политик. Для достижения этих целей Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд предложений и инициатив.

В качестве первой задачи Глава государства обозначил создание новых инвестиционных инструментов. Для этого в соответствии с его поручением уже разработан механизм Стратегического инвестиционного соглашения, которое обеспечит гарантированную стабильность законодательных условий со стороны государства на весь период действия.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости улучшения бизнес-климата в стране. Правительством будет подготовлено качественно новая регуляторная система. Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии. Кроме того, Глава государства отметил, что в текущем году была усилена защита инвесторов от коррупционного давления. Антикоррупционное сопровождение Агентства по противодействию коррупции охватывает свыше 500 бизнес-проектов на общую сумму более 12 трлн тенге.

Президент также акцентировал внимание на вопросе экологии, проинформировав иностранных участников встречи о разработке нового Экологического кодекса, подготовленного на основе передовых подходов стран-членов ОЭСР.

– Предприятия, внедрившие эти технологии, будут освобождены от платы за эмиссию. Подчеркну, что такой механизм, когда государство разделяет затраты на экологию с предприятиями, есть далеко не в каждой стране. По сути, это масштабный проект государственного-частного партнерства. Мы осознанно выбрали данный подход. Ожидаем, что и бизнес будет полноценно выполнять свою часть договоренностей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также выделил возможности IT-сферы, которая в условиях негативных последствий пандемии дала мощный стимул для ускоренного развития цифровой экономики. По его словам, развитие отечественной IT-отрасли, куда Казахстан планирует привлечь не менее 500 млрд тенге в течение 5 лет, требует серьезной поддержки мировых технологических компаний.

– Сегодня порядка 6 % мирового майнинга сосредоточено в Казахстане. Кроме того, развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг открывает серьезные возможности для экспорта. Мы планируем привлечь инвестиции крупных мировых игроков в сфере облачных вычислений и платформ. Начаты подготовительные работы по строительству четырех мегацентров обработки данных – в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. Это колоссальные вычислительные мощности, которые будут находиться на крупной международной информационной магистрали, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отечественной фармацевтической отрасли. Президент заявил, что к 2025 году Казахстан рассчитывает увеличить долю собственного фармпроизводства в стране до 50 %. Кроме того, будет активно развиваться производство медицинского оборудования и расходных материалов. Эти сферы открыты для инвестиций, и такие проекты, как было сказано в выступлении, получат полную поддержку со стороны государства.

В рамках мероприятия отдельно были обсуждены вопросы развития и улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой сфере.

Выступая перед участниками сессии, Президент отметил, что эта отрасль стала движущей силой в привлечении иностранных инвестиций в Казахстан. Развитие этой сферы способствовало подъему новых секторов экономики, таких как нефтепереработка, нефтехимия, нефтесервисное обслуживание, трубопроводный и морской транспорт.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в условиях снижающегося спроса на нефть и уменьшения инвестиционной привлекательности отрасли предстоит непростая адаптация к новым реалиям, причем значительная часть данной адаптации будет связана с государственной политикой.

В данном контексте Глава государства призвал направить совместные усилия на решении ряда важных задач.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность своевременного завершения крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В частности, Президент поручил своевременно осуществить переход к полномасштабному освоению Кашагана и ускорить реализацию проекта по строительству газоперерабатывающего завода на данном месторождении.

В выступлении была отмечена необходимость увеличения местного содержания в нефтегазовых проектах. По мнению Главы государства, в этом вопросе пришла пора переходить от количественных показателей к качественным.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки. Он поручил Правительству совместно с нефтегазовыми компаниями усовершенствовать отраслевую нормативно-правовую базу с учетом текущих реалий и видения будущего развития отрасли.

Президент акцентировал внимание на вопросах фискальной политики, заявив о готовности актуализировать налоговое законодательство по мере необходимости, исходя из баланса экономических интересов.

– Я поддержал просьбу иностранных инвесторов – уже в следующем году будут пересмотрены действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. Другими словами, будет проведена по-настоящему действенная налоговая декриминализация, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Остановившись на перспективах нефтегазохимической отрасли, Президент высказал мнение, что успех в продвижении данного направления может значительно изменить специализацию нашей страны.

– Проект по строительству интегрированного газохимического комплекса не завершается более 10 лет. Министерству энергетики следует задуматься о возможности предоставления особых условий по добыче и экспорту нефти и газа для компаний, готовых инвестировать в перерабатывающие проекты, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства отметил важность защиты окружающей среды и развития низкоуглеродной экономики. Он напомнил, что в 2021 году вступит в силу новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Президент призвал заинтересованных участников о внести вклад в разработку этого обширного политического документа.

Резюмируя свое участие в мероприятии, Президент заверил, что все выдвинутые предложения и просьбы, озвученные в ходе заседания, будут тщательно проработаны Правительством и будут взяты на его личный контроль.

– Правительство займется решением проблем, которые были озвучены участниками сегодняшней важной встречи. Я считаю, что нам необходим прорыв в процессе принятия решений. Как Президент страны я буду пристально следить за процессом принятия решений и ходом развития взаимодействия с нашими крупными партнерами и друзьями, – заключил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе первой сессии рабочей встречи выступили: президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, председателю правления АКСИИ, управляющий партнер по Казахстану и Центральной Азии «Эрнст энд Янг» Ерлан Досымбеков, вице-президент Азиатского банка развития Ашока Лаваса, глобальный управляющий партнер по клиентским услугам компании «ЕҮ» Энди Болдуин, председатель правления «Анадолу Груп» Тунджай Озильхан, заместитель председателя «Бейкер Макензи Интернэшнл» Констанц Ульмер-Айлфорт, главный исполнительный директор компании «Ситигруп» в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон, председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов, председатель совета директоров «ERG Sarl» Александр Машкевич, вице-президент GE Рон Поллетт, председатель совета директоров «Джей Пи Морган Чейс Интернейшл» Джейкоб Френкель, член совета директоров, вице-председатель «Марубени Корпорейшн» Ичиро Такахара, президент «Филип Моррис Интернэшнл» по региону Восточная Европа Мариотти Марко, президент АО «Полиметалл УК» Игорь Финогенов, главный исполнительный директор PwC по региону Центральной и Восточной Европы Ник Кош, президент, председателя правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

В ходе сессии по вопросам развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны выступили: председатель концерна «Шелл Казахстан» Оливье Лазар, главный исполнительный директор концерна «Ройял Датч Шелл плс» Бен ван Бёрден, главный исполнительный директор «Эни СпА» Клаудио Дескальци, президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, исполнительный вице-президент по вопросам добычи корпорации «Шеврон» Джеймс Джонсон, президент «ЭксонМобил Глобал Проджектс Компани» Нил Даффин, президент «Тоталь Разведка и Добыча» Арно Брейяк, вице-президент «CNPC» Хуан Юнчжан, а также министр энергетики Нурлан Ногаев.