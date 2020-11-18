Arminfo.info




﻿
 Среда, 18 Ноября 2020 19:57

Президент Казахстана принял участие в рабочей встрече Совета иностранных инвесторов

Президент Казахстана принял участие в рабочей встрече Совета иностранных инвесторов

АрмИнфо.В ходе мероприятия, разделенного на две сессии, подробно рассмотрены меры по восстановлению экономической и инвестиционной активности в Казахстане в условиях пандемии коронавируса, а также вопросы развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны

Приветствуя участников заседания, Глава государства заявил, что глобальная пандемия оказала негативное влияние практически на все сферы жизнедеятельности стран, и отметил важность объединения усилий в борьбе с ее последствиями.

Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность входящим в Совет компаниям, которые в этот сложный для Казахстана период не остались в стороне и оказали весомую помощь работникам своих предприятий, социальной сфере и гражданам страны.

 

 

Глава государства считает, что без макроэкономической и финансовой стабильности, роста экономики и благосостояния населения невозможно поддерживать инвестиционную привлекательность страны на должном уровне. По его словам, в условиях пандемии государством предпринят комплекс беспрецедентных мер по поддержке бизнеса и населения, что позволило снизить негативные последствия кризиса и избежать серьезного спада экономики.

Также Президент указал на необходимость серьезных преобразований и реформ, направленных на повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение транспарентности и предсказуемости государственных политик. Для достижения этих целей Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд предложений и инициатив.

В качестве первой задачи Глава государства обозначил создание новых инвестиционных инструментов. Для этого в соответствии с его поручением уже разработан механизм Стратегического инвестиционного соглашения, которое обеспечит гарантированную стабильность законодательных условий со стороны государства на весь период действия.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на необходимости улучшения бизнес-климата в стране. Правительством будет подготовлено качественно новая регуляторная система. Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии. Кроме того, Глава государства отметил, что в текущем году была усилена защита инвесторов от коррупционного давления. Антикоррупционное сопровождение Агентства по противодействию коррупции охватывает свыше 500 бизнес-проектов на общую сумму более 12 трлн тенге.

Президент также акцентировал внимание на вопросе экологии, проинформировав иностранных участников встречи о разработке нового Экологического кодекса, подготовленного на основе передовых подходов стран-членов ОЭСР.

– Предприятия, внедрившие эти технологии, будут освобождены от платы за эмиссию. Подчеркну, что такой механизм, когда государство разделяет затраты на экологию с предприятиями, есть далеко не в каждой стране. По сути, это масштабный проект государственного-частного партнерства. Мы осознанно выбрали данный подход. Ожидаем, что и бизнес будет полноценно выполнять свою часть договоренностей, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также выделил возможности IT-сферы, которая в условиях негативных последствий пандемии дала мощный стимул для ускоренного развития цифровой экономики. По его словам, развитие отечественной IT-отрасли, куда Казахстан планирует привлечь не менее 500 млрд тенге в течение 5 лет, требует серьезной поддержки мировых технологических компаний.

– Сегодня порядка 6 % мирового майнинга сосредоточено в Казахстане. Кроме того, развитие рынка IT, инжиниринговых и других высокотехнологичных услуг открывает серьезные возможности для экспорта. Мы планируем привлечь инвестиции крупных мировых игроков в сфере облачных вычислений и платформ. Начаты подготовительные работы по строительству четырех мегацентров обработки данных – в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Атырау. Это колоссальные вычислительные мощности, которые будут находиться на крупной международной информационной магистрали, – отметил Глава государства.

 

 

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность развития отечественной фармацевтической отрасли. Президент заявил, что к 2025 году Казахстан рассчитывает увеличить долю собственного фармпроизводства в стране до 50 %. Кроме того, будет активно развиваться производство медицинского оборудования и расходных материалов. Эти сферы открыты для инвестиций, и такие проекты, как было сказано в выступлении, получат полную поддержку со стороны государства.

В рамках мероприятия отдельно были обсуждены вопросы развития и улучшения инвестиционного климата в нефтегазовой сфере.

Выступая перед участниками сессии, Президент отметил, что эта отрасль стала движущей силой в привлечении иностранных инвестиций в Казахстан. Развитие этой сферы способствовало подъему новых секторов экономики, таких как нефтепереработка, нефтехимия, нефтесервисное обслуживание, трубопроводный и морской транспорт.

Касым-Жомарт Токаев считает, что в условиях снижающегося спроса на нефть и уменьшения инвестиционной привлекательности отрасли предстоит непростая адаптация к новым реалиям, причем значительная часть данной адаптации будет связана с государственной политикой.

В данном контексте Глава государства призвал направить совместные усилия на решении ряда важных задач.

Касым-Жомарт Токаев указал на важность своевременного завершения крупных нефтегазовых проектов на месторождениях Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В частности, Президент поручил своевременно осуществить переход к полномасштабному освоению Кашагана и ускорить реализацию проекта по строительству газоперерабатывающего завода на данном месторождении.

В выступлении была отмечена необходимость увеличения местного содержания в нефтегазовых проектах. По мнению Главы государства, в этом вопросе пришла пора переходить от количественных показателей к качественным.

Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на повышение инвестиционной привлекательности геологоразведки. Он поручил Правительству совместно с нефтегазовыми компаниями усовершенствовать отраслевую нормативно-правовую базу с учетом текущих реалий и видения будущего развития отрасли.

Президент акцентировал внимание на вопросах фискальной политики, заявив о готовности актуализировать налоговое законодательство по мере необходимости, исходя из баланса экономических интересов.

– Я поддержал просьбу иностранных инвесторов – уже в следующем году будут пересмотрены действующие пороги привлечения бизнеса к уголовной ответственности за налоговые правонарушения. Другими словами, будет проведена по-настоящему действенная налоговая декриминализация, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Остановившись на перспективах нефтегазохимической отрасли, Президент высказал мнение, что успех в продвижении данного направления может значительно изменить специализацию нашей страны.

– Проект по строительству интегрированного газохимического комплекса не завершается более 10 лет. Министерству энергетики следует задуматься о возможности предоставления особых условий по добыче и экспорту нефти и газа для компаний, готовых инвестировать в перерабатывающие проекты, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства отметил важность защиты окружающей среды и развития низкоуглеродной экономики. Он напомнил, что в 2021 году вступит в силу новый Экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Президент призвал заинтересованных участников о внести вклад в разработку этого обширного политического документа.

Резюмируя свое участие в мероприятии, Президент заверил, что все выдвинутые предложения и просьбы, озвученные в ходе заседания, будут тщательно проработаны Правительством и будут взяты на его личный контроль.

– Правительство займется решением проблем, которые были озвучены участниками сегодняшней важной встречи. Я считаю, что нам необходим прорыв в процессе принятия решений. Как Президент страны я буду пристально следить за процессом принятия решений и ходом развития взаимодействия с нашими крупными партнерами и друзьями, – заключил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе первой сессии рабочей встречи выступили: президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, председателю правления АКСИИ, управляющий партнер по Казахстану и Центральной Азии «Эрнст энд Янг» Ерлан Досымбеков, вице-президент Азиатского банка развития Ашока Лаваса, глобальный управляющий партнер по клиентским услугам компании «ЕҮ» Энди Болдуин, председатель правления «Анадолу Груп» Тунджай Озильхан, заместитель председателя «Бейкер Макензи Интернэшнл» Констанц Ульмер-Айлфорт, главный исполнительный директор компании «Ситигруп» в странах Европы, Ближнего Востока и Африки Дэвид Ливингстон, председатель правления Евразийского Банка Развития Николай Подгузов, председатель совета директоров «ERG Sarl» Александр Машкевич, вице-президент GE Рон Поллетт, председатель совета директоров «Джей Пи Морган Чейс Интернейшл» Джейкоб Френкель, член совета директоров, вице-председатель «Марубени Корпорейшн» Ичиро Такахара, президент «Филип Моррис Интернэшнл» по региону Восточная Европа Мариотти Марко, президент АО «Полиметалл УК» Игорь Финогенов, главный исполнительный директор PwC по региону Центральной и Восточной Европы Ник Кош, президент, председателя правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

В ходе сессии по вопросам развития и повышения инвестиционной привлекательности нефтегазового сектора страны выступили: председатель концерна «Шелл Казахстан» Оливье Лазар, главный исполнительный директор концерна «Ройял Датч Шелл плс» Бен ван Бёрден, главный исполнительный директор «Эни СпА» Клаудио Дескальци, президент ПАО «Лукойл» Вагит Алекперов, исполнительный вице-президент по вопросам добычи корпорации «Шеврон» Джеймс Джонсон, президент «ЭксонМобил Глобал Проджектс Компани» Нил Даффин, президент «Тоталь Разведка и Добыча» Арно Брейяк, вице-президент «CNPC» Хуан Юнчжан, а также министр энергетики Нурлан Ногаев.


Лента новостей
Делегация Tуркменистана приняла участие на 8-ой встрече Cекретарей Cовета Безопасности государств-участников СНГДелегация Tуркменистана приняла участие на 8-ой встрече Cекретарей Cовета Безопасности государств-участников СНГ
Министр ИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в АрцахеМинистр ИД России и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили ситуацию в Арцахе
Генпрокуратура опровергает версию об убийстве одного из участников ночных беспорядковГенпрокуратура опровергает версию об убийстве одного из участников ночных беспорядков
Шармазанов: РПА готова поддержать любую власть после отставки ПашинянаШармазанов: РПА готова поддержать любую власть после отставки Пашиняна
На площади Республики стартовал митинг в поддержку премьер-министра Армении, Пашинян призвал собравшихся разойтисьНа площади Республики стартовал митинг в поддержку премьер-министра Армении, Пашинян призвал собравшихся разойтись
В Ереване стартовал митинг с требованием отставки Никола Пашиняна, полиция призывает граждан разойтись по домамВ Ереване стартовал митинг с требованием отставки Никола Пашиняна, полиция призывает граждан разойтись по домам
Ара Айвазян назначен министром иностранных дел АрменииАра Айвазян назначен министром иностранных дел Армении
Ряду представителей оппозиционных партий Армении предъявлено обвинениеРяду представителей оппозиционных партий Армении предъявлено обвинение
Нарышкин: Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренности о прекращении огня в КарабахеНарышкин: Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе
Вице-премьер: Всеармянский фонд <Айастан> вскоре отчитается за осуществленные расходыВице-премьер: Всеармянский фонд <Айастан> вскоре отчитается за осуществленные расходы
Давид Тоноян: Список пропавших без вести военнослужащих сократилсяДавид Тоноян: Список пропавших без вести военнослужащих сократился
Никол Пашинян намерен в ходе переговоров обсудить вопрос возвращения временно перемещенных  жителей Арцаха на РодинуНикол Пашинян намерен в ходе переговоров обсудить вопрос возвращения временно перемещенных  жителей Арцаха на Родину
Премьер: В нынешней ситуации для правительства Армении приоритетом является преодоление последствий войныПремьер: В нынешней ситуации для правительства Армении приоритетом является преодоление последствий войны
Ряд сел Мартуниского и Аскеранского районов и Акна также переходят под контроль АзербайджанаРяд сел Мартуниского и Аскеранского районов и Акна также переходят под контроль Азербайджана
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Мовсес Акопян подал заявление об отставкеМовсес Акопян подал заявление об отставке
Российский сенатор: Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех Владимира ПутинаРоссийский сенатор: Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех Владимира Путина
Спикеру парламента Арарату Мирзояну была сделана еще одна операцияСпикеру парламента Арарату Мирзояну была сделана еще одна операция
Членам инициативной группы <Национально-демократический полюс> выдвинуты обвиненияЧленам инициативной группы <Национально-демократический полюс> выдвинуты обвинения
"Аврора" приступает к реализации гуманитарных программ для жителей Арцаха
Алиев подверг критике решение парламента Нидерландов о введении санкций против его семьиАлиев подверг критике решение парламента Нидерландов о введении санкций против его семьи
Александр Искандарян: Мы находимся в той фазе, в которой находился Азербайджан в 90-ые годыАлександр Искандарян: Мы находимся в той фазе, в которой находился Азербайджан в 90-ые годы
Эксперт назвал основные факторы информационного преимущества Азербайджана в ходе Арцахской войныЭксперт назвал основные факторы информационного преимущества Азербайджана в ходе Арцахской войны
Итальянская Виареджо признала независимость Республики АрцахИтальянская Виареджо признала независимость Республики Арцах
EF EPI: Армения вошла в группу стран с низким уровнем знания английского языкаEF EPI: Армения вошла в группу стран с низким уровнем знания английского языка
Пресс-секретарю РПА Эдуарду Шармазанову предъявлено обвинениеПресс-секретарю РПА Эдуарду Шармазанову предъявлено обвинение
Экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян вновь приглашен в СССЭкс-глава СНБ Армении Артур Ванецян вновь приглашен в ССС
Армянский фонд Франции, Фонд Армянский фонд Франции, Фонд "Азнавура" и AGBU France объявляют о создании совместного подразделения экстренной гуманитарной помощи
Президент Армении наградил медалью Президент Армении наградил медалью "За боевые заслуги" членов экипажа сбитого у Нахиджевана российского вертолета
Фракция Фракция "Мой шаг" призывает граждан не участвовать в проправительственных митингах
ФСК: Eсли Эрдоган говорит: ФСК: Eсли Эрдоган говорит: "Иерусалим наш", а израильтяне молчат
В Карабахе убит сирийский террорист Халед Аль-ДжассимВ Карабахе убит сирийский террорист Халед Аль-Джассим
Шойгу и Тоноян обсудили возможность подписания соглашения между Ереваном, Баку и Москвой о взаимодействии в гумсфере в НКРШойгу и Тоноян обсудили возможность подписания соглашения между Ереваном, Баку и Москвой о взаимодействии в гумсфере в НКР
Москва: Нет конкретных сроков определения статуса Нагорного КарабахаМосква: Нет конкретных сроков определения статуса Нагорного Карабаха
Премьер-министр Армении представил дорожную карту дальнейших действийПремьер-министр Армении представил дорожную карту дальнейших действий
КГД запускает услугу <горячая линия> для повышения эффективности борьбы с контрабандойКГД запускает услугу <горячая линия> для повышения эффективности борьбы с контрабандой
Эрдоган  дал Эрдоган  дал "зеленый свет" отправке военных в Азербайджан
Возле здания парламента проходит акция протеста с требованием отставки Никола ПашинянаВозле здания парламента проходит акция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна
Депутат от фракции Депутат от фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян складывает мандат
В Армении выявлено 1589 новых случаев заражения коронавирусомВ Армении выявлено 1589 новых случаев заражения коронавирусом
Совфед России получил обращение Путина об использовании миротворцев в КарабахеСовфед России получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
Прогноз: Путин заинтересован в сохранении у власти в Армении ПашинянаПрогноз: Путин заинтересован в сохранении у власти в Армении Пашиняна
Прогноз: Возвращение процесса карабахского урегулирования в канву ОБСЕ невозможноПрогноз: Возвращение процесса карабахского урегулирования в канву ОБСЕ невозможно
АРМЕНАЛ помогает РодинеАРМЕНАЛ помогает Родине
Боб Менендес призвал США предоставить армянскому народу помощь в $100 млн и немедленно возобновить действие поправки 907Боб Менендес призвал США предоставить армянскому народу помощь в $100 млн и немедленно возобновить действие поправки 907
Военно-транспортной авиацией ВКС России выполнено более 170 рейсов в АрмениюВоенно-транспортной авиацией ВКС России выполнено более 170 рейсов в Армению
США выделят $5 млн для содействия жителям, пострадавшим от конфликта в Нагорном КарабахеСША выделят $5 млн для содействия жителям, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе
Президент РФ:  Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитиеПрезидент РФ:  Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие
В. Путин:  ОДКБ не могла вмешиваться в конфликт вокруг  Нагорного КарабахаВ. Путин:  ОДКБ не могла вмешиваться в конфликт вокруг  Нагорного Карабаха
В.Путин:  вопрос Шуши никогда не ставился, он возник только в ходе нынешнего конфликта В.Путин:  вопрос Шуши никогда не ставился, он возник только в ходе нынешнего конфликта 
Ваге Давтян: В результате войны в Карабахе трубопроводная карта региона вряд ли будет измененаВаге Давтян: В результате войны в Карабахе трубопроводная карта региона вряд ли будет изменена
Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставкуМинистр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку
Парламент Нидерландов одобрил предложение о введении санкций против высокопоставленных лиц  АзербайджанаПарламент Нидерландов одобрил предложение о введении санкций против высокопоставленных лиц  Азербайджана
Ашот Гулян подал в отставку с поста советника спикера армянского парламентаАшот Гулян подал в отставку с поста советника спикера армянского парламента
Главы МИД России и Австрии обсудили КарабахГлавы МИД России и Австрии обсудили Карабах
МО готово повести депутата по воинским частям, при условии его извинений перед солдатами  МО готово повести депутата по воинским частям, при условии его извинений перед солдатами  
Дипломаты  России, США и Франции 18 ноября обсудят  КарабахДипломаты  России, США и Франции 18 ноября обсудят  Карабах
Делегации МККК представлена карта с местонахождением тел погибших военнослужащих и пропавших без вестиДелегации МККК представлена карта с местонахождением тел погибших военнослужащих и пропавших без вести
Глава  Карабаха провел встречу с руководством российских спасателейГлава  Карабаха провел встречу с руководством российских спасателей
Перемещенные из Арцаха граждане получат в Армении качественную медицинскую помощьПеремещенные из Арцаха граждане получат в Армении качественную медицинскую помощь
Читать больше



Эксперты
Рачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения АрменииРачья Арзуманян: Уничтожение Арцаха может послужить моделью уничтожения Армении
Стратегические заложники РоссииСтратегические заложники России
Ильхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидераИльхам Алиев зря надеется, что нефть защитит его от судьбы косовского лидера
Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю  Азию   Прогноз: Из Арцаха терроризм перекочует на Северный Кавказ, юг России и Среднюю  Азию   
Военный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к мируВоенный эксперт: Россия может пойти по пути принуждения сторон к миру
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности