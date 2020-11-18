Среда, 18 Ноября 2020 19:53

АрмИнфо.. На площади Республики стартовал митинг в поддержку действующих властей и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Премьер-министр Армении лично обратился к своим сторонникам. <Я обещаю вам, что не предам наш народ. Однако, прошу вас разойтись. Поверьте мне, в этом митинге нет необходимости. Я заранее оповещу вас, когда возникнет необходимость провести митинг>,- подчеркнул премьер.

Также в ходе митинга с участниками акции поговорил руководитель аппарата премьер- министра Армении Эдуард Агаджанян. Последний поблагодарил собравшихся за то, что они выражают поддержку руководству страны. Участники акции отметили, что у них только одно требование, премьер-министр Никол Пашинян не должен уходить в отставку.