Среда, 18 Ноября 2020 19:52

АрмИнфо. В Ереване не площади Свободы стартовал митинг оппозиции. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

<Никол Пашинян должен уйти в отставку. Человек, который подписал капитуляцию и сдал территории, больше не может руководить Арменией. Это не борьба за власть, мы боремся ради будущего Армении и Арцаха>,

- обратился к собравшимся представитель АРФ <Дашнакцутюн> Гегам Манукян. Он призвал участников акции быть осторожными и не поддаваться на провокации.

Манукян огласил повестку оппозиции: <Во-первых, мы требуем отставку всего кабмина во главе с премьер-министром Армении. Затем, следует сформировать правительство национального согласия и провести внеочередные парламентские выборы>.

Отметим, что перед митингом полиция Армении призвала граждан разойтись по домам и прекратить акцию протеста, так как из-за действующего в стране военного положения все собрания запрещены. Однако, участники митинга не пожелали расходиться.