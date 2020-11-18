Среда, 18 Ноября 2020 18:04

АрмИнфо. Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня", - заявил Нарышкин, слова которого приводит пресс-бюро СВР.

"Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Степанакерта", - добавил директор СВР, передает РИА Новости.

По словам Нарышкина, "подобные действия - лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья, как всегда, решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз - азербайджанцев и армян. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт".