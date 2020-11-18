Среда, 18 Ноября 2020 18:03

АрмИнфо.Всеармянский фонд <Айастан> вскоре отчитается за осуществленные расходы средств, пожертвованных в рамках инициативы <Мы и наши границы: все для Арцаха>. Об этом 18 ноября заявил вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, отвечая на вопросы парламентариев.

Он рассказал, часть средств еще не потрачена, а часть была передана правительству РА. <В создавшейся ситуации, особенно в начале, мы посчитали правильным консолидировать наши усилия, и сообща принимать решения о здравоохранительных, социальных, инфраструктурных расходах, чтобы повысить их эффективность>, - сказал вице-премьер.

В ближайшее время, по его словам, Фонд опубликует сведения о всех расходных направлениях. Напомним, что с началом военных действий в Арцахе Всеармянский фонд <Айастан> начал сбор средств в поддержку Арцаха в рамках инициативы <Мы и наши границы: все для Арцаха>. По положению на конец октября общая сумма собранных средств достигла $150 млн.