Среда, 18 Ноября 2020 17:24

АрмИнфо. В нынешней ситуации для правительства Армении приоритетом является преодоление последствий войны. Об этом 18 ноября с трибуны Национального Собрания РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, через шесть месяцев - в июне 2021 года - будут подведены итоги этой работы, и будут определены задачи, что делать дальше. Глава правительства констатировал, что ни одно правительство в мире не может эффективно работать без соответствующей поддержки со стороны народа.

По этой причине еще одной задачей является поддержание народной стабильности, создание условий и гарантий для того, что чтобы ничего не угрожало возможностям и праву народа на формирование власти.

Говоря о кадровой политике, премьер-министр подчеркнул, что по данному вопросу идут активные обсуждения. Он добавил, что вопрос о структурных изменениях в правительстве не обсуждается. Никол Пашинян подчеркнул, что для выхода из сложившейся ситуации очень важна атмосфера национального согласия. Тем более, что не всегда под знаменем формирования правительства национального согласия формируется атмосфера национального согласия. "Нашей задачей сегодня является формирование атмосферы национального согласия, по меньшей мере, по двум пунктам которой - безопасность и стабильность, это согласие имеется", - заявил премьер- министр РА.