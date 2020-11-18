Среда, 18 Ноября 2020 17:24

АрмИнфо. Согласно положениям трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта, села Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, Нор Кармираван, Нор Акаджур, Овташен и Нор Джраберд Мартакертского района, а также населенные пункты Ухтасар и Арменакаван Аскеранского района также переходят под контроль Азербайджана. Об этом говорится в сообщении, распространенном Информационным штабом Арцаха.

<В заявлении говорится, что Агдамский район будет передан Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Указанные населенные пункты, а также населенный пункт Акна (Агдам), по утверждению азербайджанской стороны, находятся в Агдамском районе.

В эти дни при госвмешательстве предпринимаются меры по вывозу имущества свыше 2000 жителей Мартакертского района, 400 жителей Аскеранского района, а также 800 хозсубъектов из Акна, обеспечению их временным жильем и другими средствами>, - говорится в сообщении.