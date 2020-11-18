Среда, 18 Ноября 2020 17:12

АрмИнфо.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16:00 жилой дом 9 на улице Лепсуса, собственные дома на улице Айгекци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 1-ом переулке Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на улице Гр.Арцруни, жилой дом 1 на улице Акобяна, жилой дом 78/1 на улице Айгедзори, жилой дом 7 на улице Грибоедова, жилой дом 54/1 на пр. Комитаса, жилой дом 3 на переулке Азатутяна, собственные дома на 2-ом переулке Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Амо Сагяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 24/1 на улице Молдовакан, жилой дом 9 на переулке Д.Маляна во 2-ом Норкском массиве; жилые дома 32, 33 на улице Караханяна, жилой дом 14 на улице Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; подъезд 2 жилого дома 115 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 35 в квартале ‘Дурян”, жилой дом 20 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11։00-17:00 жилой дом 37 на улице Исраеляна, жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д, 48 на пр. Маштоца, собственные дома 4, 6, 6/1 на переулке Корюна, жилой дом 44 на улице Чаренца, жилые дома 24, 26, 39 на пр. Саят-Нова, жилой дом 85 на улице Анрапетутяна, жилой дом 68а на улице Теряна, жилые дома 13а, 13 на улице Корюна, жилой дом 36 на улице Абовяна, жилой дом 67 на 9-ой улице Айгестана, жилой дом 24/4 на улице Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

10։00-16։00 улицы Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Комитаса, Абовяна, Исаакяна, кварталы “Болор охер”, “Калер”, частично квартал “Цирананоц” в общине Егвард;

11։00-14։00 села Котайк, Нор-гюх;

11։00-17։00 частично села Зар, Птгни, Камарис, Капутан, Гегашен;

в Тавушской области:

10:00-13:00 улицы Абовяна, Калинина, частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан;

в Шиаркской области:

10։00-16։00 частично село Брнакот;

10:30-14:00 поселок Воротан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-15:30 село Хознавар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.