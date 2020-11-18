Среда, 18 Ноября 2020 17:08

АрмИнфо.Начальник Службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян подал заявление об отставке.

Об этом сообщают армянские СМИ, при этом отмечая, что о причинах ухода он скажет на предстоящей пресс-конференции.

Мовсес Акопян был назначен главным военным инспектором после бархатной революции. До этого возглавлял Генштаба ВС РА.

Стоит также заметить, что в СМИ тиражировалась информация, что во время боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта возник конфликт между Мовсесом Акопяном и супругой премьер-министр РА Анной Акопян, последняя потребовала от мужа увольнения генерала. В МО РА опровергли данную информацию.