Среда, 18 Ноября 2020 16:55

АрмИнфо. Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех России и президента РФ Владимира Путина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в ходе пленарного заседания в среду.

"Данный результат - это успех России и лично президента, подтверждение международного авторитета России как фактора стабильности", - сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что это уникальный прецедент, когда миротворчество внешней страны остановило военный конфликт.

Сенатор подчеркнул, что главным было остановить кровопролитие, сейчас начинается гуманитарная фаза, и Россия приняла решение о создании межведомственного гуманитарного центра, который оказывает помощь пострадавшим от этого конфликта, передает РИА Новости.

Позже в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ" комментируя запрос властей США и Франции в адрес России, касающийся трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Косачев отметил, что это можно объяснить ревностью к успехам РФ.

"Запрос со стороны США и Франции - это ревность, вдруг что-то произошло успешно без них", - сказал Косачев.

По словам сенатора, Вашингтон и Париж сейчас задают себе вопрос - как из этой ситуации выходить, почему они не смогли выполнить миротворческую миссию в отношении Нагорного Карабаха столь успешно, как это сделала Россия. При этом политик подчеркнул, что "на всех этапах (трехсторонних переговоров по Карабаху) российские дипломаты были на связи с представителями США и Франции". "Кроме того, Россия и далее будет информировать сопредседателей и членов Минской группы о ходе миротворческой операции в НКР", - добавил он.

Он также отметил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане "будет заниматься наблюдением за миротворческой миссией, а не ее проведением".

Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта. По его словам, Вашингтон и Париж как сопредседатели Минской группы ОБСЕ по-прежнему привержены своей роли и признают, что "остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции".