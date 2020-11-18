Согласно источнику, операция прошла успешно. Отметим, что в ночь на 10 сентября после подписания трехстороннего соглашения между президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении толпа демонстрантов в Ереване направилась к зданию правительства. Они разгромили здание правительства, после чего двинулись к парламенту, неподалеку как раз находился лично Арарат Мирзоян. Протестующие пытались вытащить Мирзояна из машины и избили его, после чего спикер попал в больницу.

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