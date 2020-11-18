Среда, 18 Ноября 2020 15:46

АрмИнфо.Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Королевства Нидерландов Паулин Эйземан, выразил недовольство в связи с решение нидерландского парламента одобрить введение санкций против высокопоставленных официальных лиц АР.

"К сожалению, когда была назначена наша встреча, мне доложили, что парламент вашей страны принял решение против Азербайджана и Турции, предусматривающее введение санкций против Азербайджана. Факт принятия парламентом такого несбалансированного и несправедливого решения, конечно же, не поможет нам установить более тесные связи", - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает АзерТАдж.

При этом азербайджанский лидер заверил, что это мол Армения напала, а Азербайджан лишь защищался. "Как вы знаете, 10 ноября было подписано трехстороннее заявление, положившее конец войне. Поэтому мне показалось очень странным то, что после того, как Армения сама подписала это заявление, которое означало ее капитуляцию, было принято такое решение в стране, далекой от нашего региона. Как вы, наверное, знаете, это заявление поддержали страны региона. Все наши соседи поддержали это заявление. Двое наших соседей, Россия и Турция, примут участие в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян. Поэтому, думаю, было бы справедливее, если бы вы были не на противоположной, а на нашей стороне", - цинично подчеркнул Алиев.

Накануне стало известно, что парламент Нидерландов одобрил предложение о введении санкций против высокопоставленных официальных лиц Азербайджана. Речь идет об индивидуальных санкциях против президента Азербайджана Ильхама Али и его жены - вице-президента Мехрибан Алиевой за военные преступления против Нагорного Карабаха. Решение голландских депутатов будет распространяться и на Турцию, которая оказывала Азербайджану военную помощь во время карабахской войны. В данном случае речь будет идти об эмбарго на поставки оружия этой стране.