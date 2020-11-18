Среда, 18 Ноября 2020 15:27

АрмИнфо. В стране сложилась чрезвычайно опасная и сложная ситуация. Об этом в ходе он-лайн обсуждения заявил директор института "Кавказ" Александр Искандарян.

Искандарян заметил, что в стране сложилась острая ситуация. "Депутаты от правящего блока в полном составе не посещают заседание Совета парламента, оппозиция бойкотирует заседания парламента. Граждане нападают и громят здания Правительства и Национального Собрания Армении, затем отмечается, что в этих погромах участвовали представители оппозиционных партий. Другой вопрос, насколько это информация соответствует действительности, но все это вызывает обеспокоенность. Мы не знаем, чего нам ждать. И в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. Диалог сложился между властью и теми, кто ее поддерживал, но нужен диалог между всеми политическими силами. Тут не приходиться выбирать кто кому нравится, или кто поддерживал революцию.

Если оппозиция будет заявлять, что диалог возможен только в случае отставки власти, а власть будет говорить, что не уйдет, мы перестанем друг друга слышать. И через два месяца, ситуация уже не будет просто критической. Мы находимся в той фазе, которую преодолели в начале 90-ых. В силу побед, которые одержала Армения в первой карабахской войне мы не превратились в подобие Азербайджана и Грузии", - заметил политолог.

Директор института "Кавказ" подчеркнул, что при Эльчибее Азербайджан проиграл войну, и сейчас у нас ситуация как в Азербайджане в то время. По словам Искандаряна нам надо создать консенсус любых политических и не политических сил.

"В Армении впервые к власти пришла политическая сила, у которой карабахский вопрос не был во главе политической повестки дня. Блок "Мой шаг" пришел почти исключительно на социальной повестке. Карабахский вопрос начал появляться уже в ходе правления.

У нас с 88-го по 94-ый год были страшные поражения, но власть была другая. Речь не о том, была ли она хорошей или плохой. Она базировалась на карабахской проблеме, а нынешняя власть и сейчас готова обсуждать и другие вопросы", - заметил Искандарян.

Эксперт заявил, что нужно срочно предпринять шаги, или нас ждет огромнейший кризис.

"Ситуация может выйти из-под контроля и это не будет выражаться в том, что политические силы бойкотируют заседания парламента или устраивают кулачные бои. Может сложиться ситуация как в Бейруте, когда по улице разъезжают люди с автоматами и стреляют в воздух. Это маловероятно, но исключать нельзя. Успокаивать себя мыслями, что власть все еще осталась у руководства Армении не стоит. Если срочно не создать круглый стол для обсуждений, наступит крах Армении", - заключил Искандарян.