Среда, 18 Ноября 2020 14:44

АрмИнфо.Итальянская Виареджо (регион Тоскана, провинция Лука) признала независимость Республики Арцах. Об этом сообщает посольство Армении в Италии.

При этом в армянском посольстве выразили благодарность Виареджо за солидарность с армянским народом и защиту общечеловеческих ценностей.

Стоит заметить, что с 27 сентября, дня развязывания Азербайджаном при поддержке Турции широкомасштабной военной агрессии против Арцаха, ряд городских советов, регионов, штатов во Франции, Италии, Испании, Австралии, Греции, США признали независимость Республики Арцаха, при этом осудив азербайджано-турецкую агрессию в отношении армян.