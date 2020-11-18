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АрмИнфо.Итальянская Виареджо (регион Тоскана, провинция Лука) признала независимость Республики Арцах. Об этом сообщает посольство Армении в Италии.
При этом в армянском посольстве выразили благодарность Виареджо за солидарность с армянским народом и защиту общечеловеческих ценностей.
Стоит заметить, что с 27 сентября, дня развязывания Азербайджаном при поддержке Турции широкомасштабной военной агрессии против Арцаха, ряд городских советов, регионов, штатов во Франции, Италии, Испании, Австралии, Греции, США признали независимость Республики Арцаха, при этом осудив азербайджано-турецкую агрессию в отношении армян.
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|Ряду представителей оппозиционных партий Армении предъявлено обвинение
|Нарышкин: Запад провоцирует армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренности о прекращении огня в Карабахе
|Вице-премьер: Всеармянский фонд <Айастан> вскоре отчитается за осуществленные расходы
|Давид Тоноян: Список пропавших без вести военнослужащих сократился
|Никол Пашинян намерен в ходе переговоров обсудить вопрос возвращения временно перемещенных жителей Арцаха на Родину
|Премьер: В нынешней ситуации для правительства Армении приоритетом является преодоление последствий войны
|Ряд сел Мартуниского и Аскеранского районов и Акна также переходят под контроль Азербайджана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мовсес Акопян подал заявление об отставке
|Российский сенатор: Прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе - это личный успех Владимира Путина
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|Членам инициативной группы <Национально-демократический полюс> выдвинуты обвинения
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|Алиев подверг критике решение парламента Нидерландов о введении санкций против его семьи
|Александр Искандарян: Мы находимся в той фазе, в которой находился Азербайджан в 90-ые годы
|Эксперт назвал основные факторы информационного преимущества Азербайджана в ходе Арцахской войны
|Итальянская Виареджо признала независимость Республики Арцах
|EF EPI: Армения вошла в группу стран с низким уровнем знания английского языка
|Пресс-секретарю РПА Эдуарду Шармазанову предъявлено обвинение
|Экс-глава СНБ Армении Артур Ванецян вновь приглашен в ССС
|Армянский фонд Франции, Фонд "Азнавура" и AGBU France объявляют о создании совместного подразделения экстренной гуманитарной помощи
|Президент Армении наградил медалью "За боевые заслуги" членов экипажа сбитого у Нахиджевана российского вертолета
|Фракция "Мой шаг" призывает граждан не участвовать в проправительственных митингах
|ФСК: Eсли Эрдоган говорит: "Иерусалим наш", а израильтяне молчат
|В Карабахе убит сирийский террорист Халед Аль-Джассим
|Шойгу и Тоноян обсудили возможность подписания соглашения между Ереваном, Баку и Москвой о взаимодействии в гумсфере в НКР
|Москва: Нет конкретных сроков определения статуса Нагорного Карабаха
|Премьер-министр Армении представил дорожную карту дальнейших действий
|КГД запускает услугу <горячая линия> для повышения эффективности борьбы с контрабандой
|Эрдоган дал "зеленый свет" отправке военных в Азербайджан
|Возле здания парламента проходит акция протеста с требованием отставки Никола Пашиняна
|Депутат от фракции "Мой шаг" Гаяне Абраамян складывает мандат
|В Армении выявлено 1589 новых случаев заражения коронавирусом
|Совфед России получил обращение Путина об использовании миротворцев в Карабахе
|Прогноз: Путин заинтересован в сохранении у власти в Армении Пашиняна
|Прогноз: Возвращение процесса карабахского урегулирования в канву ОБСЕ невозможно
|АРМЕНАЛ помогает Родине
|Боб Менендес призвал США предоставить армянскому народу помощь в $100 млн и немедленно возобновить действие поправки 907
|Военно-транспортной авиацией ВКС России выполнено более 170 рейсов в Армению
|США выделят $5 млн для содействия жителям, пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе
|Президент РФ: Самое главное, что удалось сделать, – это прекратить кровопролитие
|В. Путин: ОДКБ не могла вмешиваться в конфликт вокруг Нагорного Карабаха
|В.Путин: вопрос Шуши никогда не ставился, он возник только в ходе нынешнего конфликта
|Ваге Давтян: В результате войны в Карабахе трубопроводная карта региона вряд ли будет изменена
|Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку
|Парламент Нидерландов одобрил предложение о введении санкций против высокопоставленных лиц Азербайджана
|Ашот Гулян подал в отставку с поста советника спикера армянского парламента
|Главы МИД России и Австрии обсудили Карабах
|МО готово повести депутата по воинским частям, при условии его извинений перед солдатами
|Дипломаты России, США и Франции 18 ноября обсудят Карабах
|Делегации МККК представлена карта с местонахождением тел погибших военнослужащих и пропавших без вести
|Глава Карабаха провел встречу с руководством российских спасателей
|Перемещенные из Арцаха граждане получат в Армении качественную медицинскую помощь
|Сотрудники МЧС России развернули лагерь в карабахском селе Иванян около Степанакерта
|Страны БРИКС приветствуют соглашение о прекращении огня в Карабахе
|ВЦИОМ: Как относятся россияне к конфликту в Нагорном Карабахе?
|МО РФ: В Степанакерт с 14 ноября вернулись 1 207 беженцев
|Российские миротворцы полностью разминировали Лачинский коридор
|Состоялась 16-ая Министерская встреча в формате «Центральная Азия – Европейский Союз»
|Читать больше
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