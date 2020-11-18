Среда, 18 Ноября 2020 14:24

АрмИнфо.Согласно мировому рейтингу <Индекс уровня владения английским языком EF 2020> (EF English Proficiency Index - EF EPI), Армения вошла в группу стран с низким уровнем знания английского, разделив вместе с Уругваем 51 позицию. Об этом говорится в опубликованном исследовании EF EPI.

Примечательно, что среди соседних стран, низкий уровень английского языка зарегистрирован также в Иране (56 место) и Турции (69 место), тогда как Грузия и Россия относятся к странам со средним уровнем владения английским, заняв соответственно 47 и 41 позиции. Азербайджан занял 86 место, тем самым войдя в группу стран с очень низким уровнем знания английского.

К этой же группе отнеслись и партнеры Армении по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) - Казахстан (92) и Кыргызстан (96), тогда как уровень владения английским в Беларуси оценен как средний. Согласно рейтингу EF EPI, Беларусь заняла 40 место, тем самым продемонстрировав самый высокий результат среди стран ЕАЭС. В регионе СНГ неплохой результат показала Украина (44 место), тогда как Узбекистан (88) и Таджикистан (100) разместились в конце рейтинга, тем самым закрепив за собой статус стран с очень низким уровнем владения английского.

Отметим, что лидерами EF EPI стали Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.

Согласно исследованию, уровень владения английским языком на Ближнем Востоке остается самым низким в мире, причем с большим отрывом, тогда как в Европейском Союзе - с каждым годом растет. Как и в прошлом году, Азия является регионом с самым широким разбросом уровня владения языком.

При подготовке издания Индекса уровня владения английским языком EF-2020 проанализированы данные 2.2 миллиона людей, старше 18 лет, которые прошли тесты по английскому языку в 2019 году.

Напомним, что в прошлом году Армения не участвовала в проводимом исследовании EF EPI.