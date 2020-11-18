Среда, 18 Ноября 2020 14:23

АрмИнфо. Экс-глава СНБ Армении, руководитель партии "Родина" Артур Ванецян вызван в Специальную следственную службу. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил член партии "Родина" Бабкен Арутюнян.

Арутюнян отметил, что Ванецяна пригласили в ССС в 16:00, то есть в то время, когда должен стартовать митинг оппозиции. "Очевидно, что главная цель власти помешать участию и выступлению Ванецяна на сегодняшнем митинге", - заметил Арутюнян. Отметим, что Ванецяна не первый раз приглашают в правоохранительные органы. Ранее Ванецян был задержан по подозрению в подготовке узурпации власти, в незаконном приобретении и хранении оружия, а также в покушении на премьер-министра Армении. Однако, суд признал арест Ванецяна неправомерным и отпустил его. Напомним, что сегодня в 18:00 на площади Свободы в Ереване пройдет митинг с требованием отставки Никола Пашиняна.